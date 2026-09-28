Tillbaka från NHL-campen – sköt hattrick direkt

Filip Ekberg hade show direkt i sin första match för säsongen.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Filip Ekberg missade första matchen för säsongen då han var på Carolina Hurricanes träningsläger. I helgen var han tillbaka i laguppställningen för sitt Ottawa 67s och slog till med ett hattrick mot Sarnia Sting.

Matchen var jämn till en början och det tog bara fyra minuter innan Ekberg sköt in pucken efter att målvakten blivit bortspelad. Andra målet kom i andra perioden och var ett skott över målvaktens högra axel. Inför tredje perioden stog det 4-2 till Sarnia Sting men matchen blev allt mer ojämn. Sarnia Sting gjorde sex raka mål innan Ekberg gjorde sitt tredje mål för kvällen med 32 sekunder kvar av matchen. Matchen slutade 10-3.

– Det är otur och studsade inte med oss ikväll, säger han på lagets Youtube-kanal.

Carolina Hurricanes träningsläger: "Nu vet jag vilken nivå jag måste till"

Ekberg är draftad av Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes och var nyligen med på lagets träningsläger inför den nya NHL -säsongen.

– Jag kom med självförtroende och det gick bra, så jag är glad, förklarar han.

Under lägret mötte de Florida Panthers och på andra sidan stod bland annat Aleksander Barkov och Matthew Tkachuk.

– Det var kul men hårt. Nu vet jag vilken nivå jag måste till.

Är aktuell för JVM

Junior-VM närmar sig och Ekberg jagar en plats i Hävelids trupp. Han var aktuell för förra årets JVM men blev inte uttagen.

Nu går han in på sin tredje säsong i OHL och Ottawa 67s. Hittills har 19-åringen gjort fyra poäng på två matcher.