Uppgifter: Djurgårdens drag (?) – är på önskelistan

Kan Glenn och Erik Gustafsson få spela ihop i Djurgården?

Foto: Bildbyrån (montage).

Trots att det nu var 13 år sedan Erik Gustafsson drog på sig en Djurgårdens IF Hockey-tröja ryktas han flitigt tillbaka. I januari menade Expressen också att det mesta pekade på en återkomst, men i slutändan blev det ett år till i NHL, genom Los Angeles Kings.

Nu kommer kvällstidningen med nya uppgifter som kan öka möjligheterna att få hem stjärnbacken.

Arbetet som pågår är det inför säsongen 2027/28 och spelaren som stockholmsklubben ställt en förfrågan kring är den sex år yngre lillebrorsan till Erik, Glenn Gustafsson, just nu i Örebro Hockey. Den 28-årige forwarden har ett kontrakt som går ut 2027 och skulle kunna bli en del av en ny stomme – som stockholmskille, fostrad i Västerhaninge.

Glenn Gustafsson kom tidigt till Örebro, som junior, och återvände sedan 2023 efter två år i Växjö. Han blev där och då kapten och en viktig figur i omklädningsrummet. Nu har han lämnat över C:et till Robin Salo och finns, enligt Expressen, på Djurgårdens önskelista.

Erik Gustafsson, nu 34 år, sitter även han på ett kontrakt som går ut 2027, och skulle isåfall återvända till Sverige efter tolv år i Nordamerika, troligen med över 600 matcher i NHL bakom sig.