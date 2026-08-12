Valde sin huvudtränare – tar nu över själv

Marcus Olsson är ny huvudtränare för danska Rungsted.

Foto: Bildbyrån och Facebook (Rungsted)

Det är inte varje dag en ny svensk huvudtränare dyker upp ute i Europa. Men när Håkan Åhlund nyligen tackade för sig föll Rungsted Seier Capitals val på 39-årige Marcus Olsson, den tidigare lagkaptenen som 2019 och 2021 skrev in sig i klubbens historieböcker.

Det hela är inte heller någon slump, men för att förstå varför behöver vi backa i tiden – till bilresorna med Mattias Persson, Christopher Nihlstorp och Nichlas Hardt, från Malmö och Sverige, till Danmark och Rungsted.

– När jag (2017) fick möjligheten att skriva på, tillsammans med Mattias Persson, som jag känner sedan lång tid tillbaka i Malmö Redhawks, var det ett ganska enkelt beslut att säga ja, börjar Olsson berätta för hockeysveriege.se.

– Rungsted hade ett tydligt mål och projekt med ägarna som fanns, och det var att gå för att vinna guld. Det var länge sedan klubben hade gjort det (inte sedan 2002). Vi lyckades redan andra säsongen, och sen gjorde vi det en gång till 2021. Vi fyra pendlade ihop och sen tuffade åren på.

Marcus Olsson hade som ung varit med och spelat upp Malmö i SHL, men nu hade han blivit en nyckelpjäs och kapten i en vinnande organisation. Allt utan att flytta från huset i Höllviken. När knät sedan ställt till det under sista året fick Rungsted-profilen ett erbjudande om att bli kvar som tränare.

– Skadan gjorde att jag hade lite tid att tänka och då landade jag i att jag ville komma bort lite från hockeyn för att se vad jag verkligen ville. Sen tog det inte så många månader innan jag insåg att det var att vara en del av hockeyn igen.

Valde själv att ringa Åhlund: "Det gäller att inse det"

Runt årskiftet 2023/24 klev Marcus Olsson in i en ledarroll, men inte som huvudtränare. Han hade själv känt att han behövde någon med erfarenhet intill sig och ringde upp grannen i Höllviken, Håkan Åhlund.

– Från en dag till en annan stod vi där som tränare, säger Olsson.

Det känns inte så vanligt att en assisterad tränare hämtar in sin huvudtränare?

– Nej, men det gäller också att inse själv att du inte har den erfarenheten. Det var viktigt för mig att göra det rätt, och då blev det väldigt bra med med Åhlund som hade möjlighet att hoppa in med kort varsel. Vårt samarbete fungerade riktigt bra redan från start, där Håkan också lät mig ta ett stort ansvar.

Håkan Åhlund har varit mentor åt både Anton Blomqvist och Marcus Olsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Resorna fram och tillbaka är också något Åhlund själv berättat om tidigare.

– Det tar ungefär en timme och 20 minuters enkel väg varje dag, sa 58-åringen till hockeysverige.se i april.

– Han är den nya generationen, nästan 20 år yngre än mig. Det kommer att gå jättebra för Marcus. Jag är inte bekymrad över det alls, fortsatte mentorn.

Marcus, hur känns det nu att ta över rollen som huvudtränare?

– Jo, men det känns ganska naturligt efter två och ett halvt år tillsammans med Håkan, och sen känner jag klubben väl efter att ha varit spelare här i flera år. Det var ganska naturligt att säga ja till det.

Tränaren Marcus Olsson: "Annorlunda när jag kom upp"

Tankarna kring att just bli tränare hade Marcus Olsson under sina sista år som spelare. Det han dock tyckte sig behöva var lite perspektiv, att inte gå mellan rollerna från en dag till en annat. Till slut saknade han elitmiljön.

– Åhlund sa det någon gång till mig, att man skulle börja som tränare och sluta som spelare. Det ligger faktiskt något i det. Man hade varit en bättre spelare då, det tror jag helt klart, skrattar Olsson när han får prata om vad han ser som viktigt i rollen.

Den snart 40-årige tränaren från Höllviken fortsätter:

– Jag tror väldigt mycket på att skapa relation och kommunikation med spelarna. Det såg annorlunda ut när jag kom upp för 20 år sedan, med ett lite annat typ av ledarskap, men det är den här vägen det har gått åt mer och mer. Jag tror mycket på att vara väldigt tydlig med spelarna, vad som förväntas av dem och vad vi som tränare och klubb har för förhoppningar på dem. Men också att man skapar en förståelse för varför man gör olika saker. Det är viktigt, att man kan säga det till spelarna.

Detta, och mycket mer, har Olsson hunnit avhandla i bilen med Mattias Persson. Den tidigare lagkamraten som också blir tränare till 2026/27 (assisterande i Troja/Ljungby).

– Ja, vi har spenderat otaliga timmar ihop när vi pendlat så det är definitivt något vi har snackat om. Jag tror faktiskt att han var mer inne på tränar-spåret än jag från början. För hans del var det nog ganska givet, men det tog längre tid att bli det än för mig. Så är det ibland. Jag är säker på att han kommer att kunna bidra med riktigt mycket i Troja, säger Olsson.

Går i Tommy Samuelssons spår: "Han kombinerar det"

Utöver Håkan Åhlund har Marcus Olsson också en tydlig inspirationskälla i Tommy Samuelsson. Tränar-ikonen fick nämligen in den då 25-årige forwarden i sitt Vienna Capitals 2012.

– Ja, jag hade en bra tränare där i två säsonger, Tommy Samuelsson, som jag tror kombinerar det mänskliga med en enorm vilja att vinna. Det känner jag själv, att det är något som driver mig, att vinna. Men det jag gillade med Tommy var balansen i det, att också se människan och skapa relationer med sina spelare.

– Sen är det noga med att ställa höga krav, för ska du vara ett topplag så går det inte bara att prata om resultaten. Man måste också leva upp till en viss standard i vardagen som motsvarar de ambitionerna Det tycker jag är viktigt.

Marcus Olsson och Tommy Samuelsson i Vienna Capitals 2013.

Foto: GEPA PICTURES

Är det något misstag du själv gjort som spelare som du vill vara extra tydlig med?

– Ja, definitivt. När jag tittar tillbaka är det just det här med att man försök skapa en förståelse tidigare än vad jag själv kanske gjorde. Även om jag kunde vara verbal, som ganska ung, så trodde jag att jag gjorde vad som krävdes. Men jag kunde också gjort väldigt mycket mer. Jag kan inte förändra det, men jag kan hjälpa någon annan att förstå att man måste göra saker konsekvent för att få det resultat man vill ha.

– Sen kan du inte coacha alla spelare exakt likadant, men just det här med tydlighet och standard, den ska vara densamma oavsett vem det gäller, tillägger Olsson.

Att just sätta den standarden i vardagen är också ett av huvudmålen i Rungsted framöver, menar Olsson. Medan han för egen del vill vara med och vinna igen genom att ta nästa steg med klubben, vidare från fjolårets tredjeplats, till en final.

– Det är så enkelt att säga, så jag försöker verkligen påverka i vardagen för att vi ska komma närmare det målet.

– Det är tråkigt att prata om processer, men det handlar mycket om det. Det är en sak att bara säga att man vill ha ett resultat, men vad är du egentligen villig till att göra för att nå det? Det är det som det ofta kommer ner till. Orkar du vara liksom konsekvent i vardagen? Fuskar man lite här och där har man i det långa loppet fuskat ganska mycket, och då är det omöjligt att nå resultaten du vill nå.

En svensk tränarduo: "Det känns jäkligt motiverande"

Gruppen som ska göra det nästa säsong i Rungsted innehåller dessutom flera svenskar i Dennis Fröland, Tim Welin, Ludvig Elvenes, Filip Karlsson och Gustav Olhaver. Tillsammans med resten ger det något Marcus Olsson menar att han tror mycket på.

Samtidigt kommer även 36-årige Victor Svensson in som assisterande tränare, nästan helt grön efter en spelarkarriär – precis som Olsson gjorde. Duon spelade också tillsammans i Malmö mellan 2008 och 2011.

– Ja, det stämmer. Det känns jäkligt motiverande. Victor kommer senast från arbete med individuell spelarutveckling och är supernoga med detaljer och tycker, precis som jag, att det är kul att sitta och kolla på den typen av saker och se hur små förändringar faktiskt kan göra en ganska stor skillnad, säger Olsson.

Marcus Olsson i Malmö Redhawks 2014.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån.

Själva spelidén blir också, delvis sig lik, i och med att Marcus Olsson jobbat med den tillsammans med Åhlund.

– Ja, Åhlund hade sin spelidé och den påminner mycket om det sättet jag gärna ville spela i som spelare. Så vi var överens om mycket direkt. Sen nu när jag blivit huvudtränaren är det vissa saker som jag förändrat, men mycket är detsamma i själva filosofin, säger han.

Stänger inte dörren till Sverige: "Inte låst fast mig"

Kontraktet med Rungsted Seier Capital är skrivet över de två kommande säsongerna, men Marcus Olsson utesluter inte ett uppdrag i Sverige framöver. Det trots att han nu går in på sitt tolfte raka år i Danmark.

– Nej, jag är inte dummare än att jag förstår att tränaryrket kan förändras riktigt snabbt, från en dag till en annan, precis som för spelare. Så nej, det är inte så att jag har låst fast mig på något vis. Men det har blivit en klubb som jag brinner mycket för och så länge jag har möjligheten att jobba här, och känner att jag fortfarande utvecklas, så tycker jag att det är ett perfekt ställe att vara på.

– Sen stänger jag absolut inga dörrar för att coacha i någon annan liga eller något annat lag i framtiden, tillägger han.

Jag antar att du har vant dig nu vid många timmar i bil fram och tillbaka?

– Ja, jag kan när morgontrafiken är som värst i Köpenhamn i alla fall. Det blir tidiga morgnar, men det är mycket för att slippa det absolut värsta, avslutar Marcus Olsson med ett skratt.