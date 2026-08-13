Värvades under säsongen – förlänger kontraktet

Lukas Vesterlund, här i Oskarshamns färger.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Det var i januari som Oskarshamn meddelade att de gick skilda vägar med unge centern Lukas Vesterlund. Han flyttade sedan till konkurrenten Almtuna där han skrev på ett avtal för resten av säsongen 2025/26.

Nu är 22-åringen också klar för en fortsättning i Almtuna. Klubben meddelar under torsdagen att de har kommit överens om ett nytt avtal inför den kommande säsongen.

– Det känns superbra att förlänga sitt kontrakt ett år till. Kändes väldigt bra när jag kom hit förra säsongen och känner att jag hamnat på en bra plats där jag kan utvecklas och ta nästa steg, säger Vesterlund på klubbens hemsida .

Lukas Vesterlund stannar i Almtuna IS

Lukas Vesterlund kommer från Härnösand och spelade ungdomshockey i Timrå innan han flyttade upp till Skellefteå som junior. Där tillbringade Vesterlund fem säsonger och kom bland annat att spela 33 SHL -matcher. Under säsongen 2024/25 blev Vesterlund utlånad till Oskarshamn i HockeyAllsvenskan dit han sedan också flyttade permanent förra året.

22-åringen blev assisterande kapten för Oskarshamn och noterades för fem poäng på 36 matcher i IKO förra säsongen. Efter flytten till Almtuna stod Vesterslund sedan för fem poäng på elva matcher.

– Vi är jätteglada att Lukas ville stanna hos oss efter hans insatser förra säsongen när han kom in i slutet och gjorde det väldigt bra. Fantastiskt bra skridskoåkare, bra balans och kan skapa chanser helt på egen hand men har också ett fint spelsinne, jag hoppas han tar för sig ännu mer i år och utvecklas till en riktigt bra tvåvägsspelare, säger sportchef Jonas Almtorp.

Totalt har Lukas Vesterlund noterats för 19 poäng på 85 matcher i HockeyAllsvenskan de senaste två säsongerna.