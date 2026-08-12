MJÖRNBERG: Det perfekta serieupplägget

De första träningsmatcherna är bara något dygn bort. Vi står inför en ny säsong i Hockeyettan. En säsong som på många sätt ser ut att bli ganska avgörande för det omdebatterade serieupplägget med två raka grundserier.

Fjolårets experimentsäsong blev inget vidare. Det buckliga spelschemat skapade en halt och lytt tabell, ingenmanslandet i mitten av tabellen blev alldeles för påtagligt (speciellt i södern) och känslan av lång, trist och grå serielunk var alldeles för påtaglig för att det skulle vara värdigt ligan.

Lägg ovanpå det ännu en sommar med palaver kring elitlicenserna och att det i slutändan inte blir fler än 39 lag i Hockeyettan säsongen som kommer.

Nu har de som bestämmer gjort sitt bästa för att skruva på detaljerna. Exempelvis hamnar fyra istället för två lag i negativt kval och det har gjorts försök att styra spelschemat i en riktning där det inte blir fullt lika hackigt. Det är positivt, men känslan är ändå att det är en helt avgörande säsong som väntar. Upprepar sig samma mönster en gång till tror jag att rösterna för att begrava experimentet ”två 20-lagsserier” kommer att höjas ytterligare.

Därför unnar jag mig att inleda den här säsongen med att drömma om en perfekt framtid.

Det är ingen hemlighet att skillnaderna mellan ligans topp och botten är gigantiska och att det inte är till det positiva varken för de bästa eller för de sämsta. Problemet att ens få ihop korrekt antal lag (i år blir det ju 39 istället för 40) visar också ganska tydligt att det inte finns underlag för 40 lag i en nationell Hockeyettan. Med ett minskat antal hockeyspelare i landet kommer det problemet knappast bli mindre på sikt.

Det är med andra ord dags för en rejäl bantning. Jag förordar 30 lag i ligan.

Det är knappast heller någon hemlighet att klubbarna rent ekonomiskt och engagemangsmässigt hellre spelar matcher i närområdet än reser långväga. Att gränsen för norra serien flyttat halvvägs in i Stockholm är bara halvlyckat. Jag förordar att de 30 lagen delas in i tre grundserier med tio lag i varje.

En tredje parameter som måste blandas in när man planerar ett nytt serieupplägg är att ju mer matcherna gäller desto mer intressant blir det för publiken och ju mer utvecklande blir det för spelarna. Hockeyettan ska ju trots allt vara en utvecklingsliga.

De raka grundserierna över hela säsongen skapar förvisso en viktig förutsägbarhet för planering, men är samtidigt den direkta orsaken till känslan av serielunk. Därför skulle jag vilja återinföra en spetsserie som återstartar och skapar nerv och energi efter jul. Jag förordar en Superetta med topp fyra från de tre grundserierna (alltså 12 lag).

Något som framstår som väldigt viktigt är att så många matcher som möjligt betyder något. Därför blir jakten på topp fyra under hösten så klart en viktig ingrediens. Men jag skulle också vilja placera ett enda streck i de fortsättningsserier (med sex lag i varje) som blir kvar efter jul. Det skulle göra även fortsättningsserierna till ett enormt race och slita klubbar och fans mellan hopp och förtvivlan. Jag förordar två lag till slutspel och fyra lag till negativt kval.

Det skulle innebära att sex lag från fortsättningsserierna tar sig till ett slutspel där de blandas med topp tio från Superettan (totalt 16 lag) och spelar åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och en Hockeyettan-final innan vi har en segrare som tar klivet upp i Hockeyallsvenskan. De högre rankade lagen ska givetvis få välja sina slutspelsmotståndare genom alla slutspelssteg.

För de mindre lyckade gängen som kommer botten fyra i fortsättningsserierna väntar ett inverterat slutspel där de totalt tolv lagen från Hockeyettan får sällskap av de fyra totalsegrarna från de regionala division 2-slutspelen. De som vinner sina matchserier spelar i Hockeyettan kommande säsong medan de fyra förlorarna från sista steget tvingas ner i division 2. Jag förordar ett playout-slutspel.

På det här viset skulle i stort sett varenda match hela säsongen betyda något och Hockeyettan bli en sanslöst engagerande och inte minst sportsligt utmanande liga.

Så låt oss drömma om även den här säsongen skulle bli lite halvdan.

Förslaget i detalj:

NYA HOCKEYETTAN

3 grundserier med 10 lag i varje (18 omgångar, spelas fram till jul)

Topp 4 till Superettan, botten 6 spelar kvar i respektive serie

SUPERETTAN (12 lag, 22 omgångar)

Lagen får placeringspoäng med sig från grundserierna (4-2-1-0)

Topp 10 direkt till slutspel

Lag 11-12 har spelat klart för säsongen

FORTSÄTTNINGSSERIER (3 serier med 6 lag i varje, 20 omgångar)

Lagen tar med sig placeringspoäng från grundserierna (6-4-3-2-1-0)

Topp 2 tar sig vidare till slutspelet

Botten 4 får spela negativt playout-slutspel

SLUTSPEL (16 lag, bäst av 5 matcher)

10 lag från Superettan

6 lag från fortsättningsserierna

Högre rankade lag får välja motstånd genom hela slutspelet

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

PLAYOUT-SLUTSPEL (16 lag, bäst av 5 matcher)

Botten 4 från de tre fortsättningsserierna (12 lag)

4 lag från division 2

Högre rankade lag får välja motstånd genom hela playout-slutspelet





Playout 1 (Åtta matchserier)

Playout 2 (Fyra matchserier)

Inverterat slutspel där vinnarna av matchserier är klara för ettan. De åtta förlorarna från Playout 1 får spela Playout 2. De fyra förlorarna där spelar i division 2 nästa säsong.