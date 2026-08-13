Samu Tuomaala uppges förstärka Linköping.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy

I princip hela sommaren har Linköping varit på jakt efter en forward som ska stärka truppen och bli den sista pusselbiten inför den kommande SHL-säsongen 2026/27.

Nu har LHC också identifierat spelaren som ska förstärka offensiven.

Expressen uppger att klubben är överens med finländaren Samu Tuomaala som närmast kommer från AHL . 23-åringen ska endast vara detaljer från att skriva på ett kontrakt med östgötarna, skriver tidningen.

Linköping har i nuläget 13 seniorforwards – samt tre juniorer – på kontrakt inför den kommande säsongen. Så sent som i går meddelade klubben att centern Johan Johnsson återvänder på ett korttidsavtal sedan Ludvig Larsson blivit skadad. Johnssons avtal gäller fram till landslagsuppehållet i november. Nu uppges klubben också hitta en permanent forward som stärker truppen.

Samu Tuomaala överens med Linköping HC

Samu Tuomaala draftades av Philadelphia Flyers i andra rundan 2021 sedan han imponerat i Kärpäts U20-lag samt varit en av Finlands bästa spelare på U18-VM med elva poäng på sju matcher. Därefter hade Tuomaala två säsonger där han hade svårt att etablera sig i Liiga och blev utlånad flera gånger. Säsongen 2022/23 spelade han i stället i andraligan Mestis innan flytten till andra sidan Atlanten.

Han stod sedan för en stark debutsäsong i AHL där han gjorde 43 poäng på 69 matcher i farmarlaget Lehigh Valley Phantoms. Säsongen därpå gjorde han sedan 32 poäng på 46 matcher i AHL. Tuomaala kommer däremot från en tyngre säsong i Nordamerika.

Han inledde med endast tre matcher för Lehigh Valley Phantoms innan han trejdades till Dallas Stars för spel i deras farmarlag Texas Stars. Han avslutade där sedan med tio poäng på 16 matcher men missade därefter resten av säsongen på grund av skada. Tuomaala har därmed inte spelat en hockeymatch sedan 7 december 2025.

I Linköping kommer finländaren att återförenas med en lagkamrat från AHL. LHC:s tidigare spetsvärvning, Cooper Marody, spelade tillsammans med Samu Tuomaala i Lehigh Valley Phantoms mellan 2023 och 2025.