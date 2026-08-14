Bosse Meijer kan vara på väg att spela till sig en plats i Frölunda.

Foto: Oscar Wallin/Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Innan den första träningsmatchen inför SHL-säsongen, mellan HV71 och Frölunda, låg mycket av fokuset på Frölundas nya stjärnkedja med Samuel Fagemo, Jacob Peterson och Patrik Puistola. Det med all rätt också sedan Puistola klivit fram med 3+1 när Frölunda vann matchen med 4-1 i Husqvarna Garden.

Samtidigt var det också en ny bekantskap som visade upp sig.

17-årige Bosse Meijer tog plats i Frölunda och inledde som center mellan Linus Nässén och Mads Kongsbak Klyvø. Han imponerade dock tidigt och spelade till sig mer och mer förtroende. I slutändan fick Meijer en hel del istid och stack verkligen ut för Frölunda. Talangen, som är född 2008, låg också i högsta grad bakom vinsten med ett mål och en assist.

– Det känns bra och jag tycker att jag hängde med. Jag hade jävligt roligt där ute. Jag krigade på liksom och försökte bara spela enkelt och ligga rätt hela tiden. Allt kändes bara bra, säger Meijer till hockeysverige.se efter matchen.

Bosse Meijers insats lovordades också av Frölundatränaren Robert Ohlsson.

– Han tar för sig och har en bra processor, en bra motor. Han är snabb i tanken, fattar bra beslut på isen och spelar intensivt hela tiden. Han gör en jättefin match i dag (läs i går), säger Ohlsson.

Robert Ohlsson gladdes av att se Bosse Meijers insats i första träningsmatchen.

Foto: Bildbyrån

Bosse Meijer om första A-lsgsmålet i Frölunda: "Sjukt glad"

Det dröjde inte länge innan Bosse Meijer på allvar presenterade sig för Frölunda. Det tog inte ens fem minuter innan han noterades för sin första poäng. Han serverade Patrik Puistola för en assist till 0-1-målet under inledningen av träningsmatchen mot HV71. I andra perioden klev Meijer sedan också fram och satte sitt första mål i A-laget.

Efter ett misstag av HV:s försvar snodde Patrik Puistola pucken och spelade bak till Bosse Meijer som klippte till med ett direktskott som gick stolpe in bakom Felix Sandström i HV-kassen.

– Man blir sjukt glad. Det är coolt att göra första målet här i herrlaget. Det är en väldigt bra känsla, säger Meijer.

Var det bara att blunda och skjuta i det läget?

– Ja, jag såg att den kom mot mig där och jag kom med fart mot pucken. Jag tänkte att jag får trycka den på ett här. Jag såg inte målet så jättemycket, utan det var bara att trycka den. Den satt rätt bra där tror jag.

Bosse Meijers insats uppskattades också av de tillresta Frölundasupportrarna. När laget åkte av isen var det ett flertal på läktaren som skanderade "Bosse, Bosse, Bosse".

– Ja, det var ju roligt. Jag blev lite förvånad men det var jävligt roligt faktiskt, säger huvudpersonen själv med ett stort leende.

Pekas ut inför NHL-draften 2027

Meijer, med Ulricehamns IF som moderklubb, hade en succésäsong i fjol där han öste in poäng för Frölundas U20-lag. Han gjorde 37 poäng på 31 matcher i grundserien och följde sedan upp det med hela 25 poäng på 13 matcher i slutspelet. Meijer var därefter också var en ledande spelare för Småkronorna på vägen till guldet i U18-VM i våras. Han var näst bäst i laget med åtta poäng på sju matcher och klev även in som lagkapten i semifinalen och finalen sedan kaptenen Ludvig Andersson blivit skadad.

Bosse Meijer kommer från en stark säsong, och hoppas nu kunna ta klivet till seniorhockeyn.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Centern, som fyller 18 år i december, är också högaktuell för NHL-draften nästa år där han har pekats ut som en spelare som kan gå i första rundan. I fjol fick talangen vara ombytt i två SHL-matcher för Frölunda, dock utan att få speltid. Gårdagens träningsmatch var alltså hans första på seniornivå.

Hur upplevde du skillnaden att komma in och spela här jämfört med juniorhockeyn?

– Det gick ju snabbare. Så det är klart att det märktes att det är lite skillnad i farten och sånt. Samtidigt har jag ju kört med dem (A-laget) här i några veckor. Det känns som att jag är inne i tempot nu och det känns bra.

Kan Bosse Meijer bli lösningen på Frölundas centerkris?

Frölundas centersituation har varit väldigt uppmärksammad inför den stundande säsongen i SHL. Klubben har tappat både Theodor Niederbach och Arttu Ruotsalainen, som var ledande centrar i förra årets lag, utan att riktigt ersätta dem. Klubben har varit väldigt öppen med att man aktivt letar efter en ny toppcenter som ska spetsa laget.

Nu kan dock alltså Bosse Meijer kliva fram som ett möjligt alternativ för en plats bland fyra centrar i Frölunda efter sin imponerande försäsongspremiär. Robert Ohlsson öppnar också för att Meijer kan gå hela vägen till att ta en ordinarie tröja.

– Vi har sagt det nu att vi ska göra en resa här under försäsongen med honom, (Liam) Dower Nilsson och (Noah) Hasa som alternativ där. Sedan är det klart att vi gärna ser att det blir så. Om det går väldigt snabbt för honom att komma in i det, då blir vi väldigt glada, säger Frölundatränaren.

Bosse Meijer kan bli centern som Frölunda behöver när SHL-säsongen börjar.

Foto: Oscar Wallin/Bildbyrån

Bosse Meijer har ännu inget A-lagskontrakt med Frölunda men om han fortsätter att imponera inför SHL-säsongen lär det inte dröja länge innan han säkras upp av göteborgarna.

Hur ser du på dina chanser att ta en plats, med tanke på centersituationen i Frölunda?

– Det är klart att det finns chanser och det är ju jätteroligt det. Det blir bara att kriga på träning, i gymmet och på match och försöka göra det bästa man kan för att visa att jag ska ha en plats.

Är det målet som du har för säsongen, att komma in och bli ordinarie i SHL?

– Det är klart att det är. Det tror jag att alla juniorer drömmer om, att få komma upp och spela i herrlaget så självklart är det så. Det är stort att få göra det i Frölunda också, så det siktar jag absolut på, avslutar Bosse Meijer.