Lucas Wallmark tar över "C:et" från Axel Ottosson i Björklöven.

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För första gången sedan säsongen 2000/01 kommer Björklöven att spela i svensk hockeys högsta serie. Inför återkomsten har klubben lastat på med flera iögonfallande värvningar, bland annat Robin Kovács , Phil Di Giuseppe och Chris DiDomenico.

Den största värvningen är dock Lucas Wallmark som vänder hem till moderklubben Björklöven. 30-åringen har skrivit på ett sexårskontrakt med "Löven" för att vara lagets förstacenter för de kommande åren.

Lucas Wallmark är ny lagkapten i Björklöven

Nu meddelar också Björklöven att Wallmark också blir ny lagkapten direkt i återkomsten hem till Umeå. Han tar över "C:et" från Axel Ottosson som har varit lagkapten de senaste två säsongerna i HockeyAllsvenskan. Ottosson, som ledde laget tillbaka upp till SHL, blir i stället assisterande kapten.

Vid deras sida blir även Marcus Björk och Albin Lundin assisterande kaptener för Björklöven i återkomsten till SHL.

– Det är fyra spelare som på olika sätt bidrar med ledarskap och som har en viktig roll i gruppen. De visar vägen i vardagen, både genom sitt agerande på isen och i omklädningsrummet, och vi känner stort förtroende för dem i de här rollerna, säger tränarstaben i ett uttalande på klubbens hemsida .

Björklöven kommer alltså att ha tre av fyra kaptener som är fostrade i föreningen. Wallmark, Ottosson och Björk kommer alla från Umeå och har "Löven" som moderklubb. De får också sällskap av stockholmaren Albin Lundin.

Nästa vecka kommer Björklöven att inleda försäsongen på riktigt när de spelar sin första träningsmatch mot Brynäs . I SHL-premiären 19 september spelar de sedan borta mot Djurgården vilket blir "Lövens" första match i högsta serien på 25 år.