Jeff Skinner flyttar till Schweiz efter 1 110 NHL-matcher.

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EHC Biel slår till med en rejäl värvningsbomb under fredagen.

Den schweiziska klubben landar nämligen en tidigare NHL-stjärna som har gjort 16 säsonger i världens bästa hockeyliga. Det handlar om Jeff Skinner som har skrivit på ett kontrakt med Biel inför den kommande säsongen. Han landar då in som en av de allra största värvningarna i Europa 2026/27.

– Med Jeff får vi en spelare med enorm erfarenhet och bevisade offensiva egenskaper. Han har spelat på högsta nivå i många år och har bevisat att han kan göra mål och ta offensivt ansvar. Vi är mycket glada att han har valt EHC Biel, säger Biels GM Martin Steinegger på klubbens hemsida .

Jeff Skinner har varit en stjärnspelare i NHL

Jeff Skinner kommer närmast från San Jose Sharks men har spelat 1 110 NHL-matcher under sin karriär. Han draftades av Carolina Hurricanes som sjua 2010 och gjorde sedan snabbt succé i NHL. Som rookie stod Skinner för hela 31 mål och 63 poäng på 82 matcher för Carolina och han prisades därför med Calder Trophy som NHL:s bästa rookie säsongen 2010/11.

Skinner var en erkänt skicklig målskytt under flera år i Carolina Hurricanes innan han trejdades till Buffalo Sabres 2018. Där nådde han en ny nivå och sköt hela 40 mål säsongen 2018/19, hans bästa notering i NHL-karriären. Skinner skrev sedan ett maffigt åttaårskontrakt med en årslön på nio miljoner dollar, motsvarande nästan 86 miljoner kronor, per säsong. Avtalet hade ett totalt värde på över 686 miljoner kronor.

Efter att ha skrivit på kontraktet hade Skinner ett par tunga säsonger innan han hittade tillbaka till toppformen. Säsongen 2022/23 var hans bästa i karriären med hela 82 poäng på 79 matcher. Bara året därpå, 2024, blev Skinner dock utköpt från sitt kontrakt av Buffalo Sabres. Han spelade därefter i Edmonton Oilers och senast i San Jose Sharks innan NHL-karriären kom till ända.

I februari valde Jeff Skinner själv att bryta sitt kontrakt med Sharks och därefter har han gått klubblös. Nu är 34-åringen klar för en ny utmaning i och med flytten till Schweiz.