Erik Gustafsson är på väg tillbaka efter en tåskada.

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Den senaste veckan har Luleå återgått till isträning igen efter sommaren.

På isen har dock en spelare saknats, vilket inte gått obemärkt förbi. Lagkaptenen Erik Gustafsson har nämligen inte varit med och tränat med resten av laget. Han kommer inte heller att spela i lagets första träningsmatch mot Kiruna under fredagskvällen.

Nu berättar Luleå att Erik Gustafsson inte har kunnat träna på grund av en tåskada som han ådrog sig under sommaren. Samtidigt ger klubben svar om när kaptenen är tillbaka.

– Vi går inte in på detaljer men det stämmer att Erik har problem med en tå. Han har varit på is i går och i dag (torsdag). Det är inget som hindrar mer än att han är tillbaka i full lagträning på måndag igen, säger Mattias Waaranperä.

Erik Gustafsson svarar om sin status efter skadan

Erik Gustafsson själv menar också att tåskadan inte är någonting att vara orolig för. Han kommer att återgå till träning för fullt nästa vecka.

– Det är inga konstigheter och jag kommer träna för fullt på måndag, säger Gustafsson själv till Norrbottens-Kuriren.

Under kvällen kliver Luleå in i försäsongen på allvar när Hockeyettan-laget Kiruna står för motståndet. Sedan är det en vecka till nästa match när norrbottningarna spelar mot finska Kärpät. Luleås första SHL -motstånd på säsongen blir 26 augusti när de möter svenska mästarna Skellefteå .

Erik Gustafsson kom till Luleå Hockey 2018 och kliver nu in i sin nionde säsong i klubben. Han har varit lagkapten under alla sina år i klubben där han hela tiden har varit en toppback på SHL-nivå. Totalt har Gustafsson gjort 239 poäng på 486 matcher i Luleå.

Efter årets säsong har kaptenen dock en oviss framtid. Han har bara ett år kvar på sitt kontrakt och fyller också 38 år i december.