Här är Brynäs kaptener

Nicklas Bäckström är inte med bland Brynäs kaptener, där Johan Larsson fortsatt bär "C:et".

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När Nicklas Bäckström förra året återvände hem till Brynäs IF efter en lång och framgångsrik karriär i Nordamerika med Washington Capitals ingick han direkt i lagets kaptensgrupp. "Bäckis" fick ett A på bröstet som en av fem kaptener i Gävle-klubben och var assisterande kapten under hela säsongen.

Inför den kommande säsongen har "Bäckis" dock en oviss status. Officiellt är Bäckström "sjukskriven" av Brynäs och han har en osäker status till följd av skadeproblem som behöver rehabiliteras. Enligt Brynäs själva är det just nu okänt när, eller om, Bäckström kan komma tillbaka under säsongen efter sin rehabilitering.

– Nicklas betyder oerhört mycket för Brynäs IF. Det vet alla och vi kommer kommer att ge honom den tid och det stöd som krävs i rehabiliteringen. Det finns ingen tidsram som är given i detta men samtidigt tar vi givetvis ansvar för att bygga en slagkraftig trupp där Nicklas får ses som en bonus kommande säsong, sade sportchefen Johan Alcén när det presenterades att "Bäckis" skulle fortsätta i Brynäs över den kommande säsongen.

Simon Bertilsson ersätter Nicklas Bäckström i Brynäs kaptensgrupp

Under fredagen presenterar Brynäs också kaptensgruppen inför den nya SHL-säsongen. Då står det klart att Nicklas Bäckström inte längre är en av kaptenerna i laget.

Johan Larsson fortsätter som lagkapten medan Jakob Silfverberg, Anton Rödin och Linus Ölund också är kvar i kaptensgruppen. Det blir sedan Simon Bertilsson som ersätter Bäckström som den fjärde assisterande kaptenen i laget.

Nicklas Bäckström gjorde 30 poäng på 45 matcher i SHL under fjolåret efter att ha kommit tillbaka från en lång skadefrånvaro. Dessförinnan hade "Bäckis" tillbringat 18 år i NHL med 1 033 poäng på 1 105 matcher för Washington Capitals där han var med och vann Stanley Cup 2018.