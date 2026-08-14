Lukas Zetterberg svarar om en möjlig återkomst till VIK.

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En följetong under sommaren har varit om Lukas Zetterberg kommer att återvända till Västerås IK. Det var VIKfancentral.com som först uppgav att Zetterberg förde samtal med VIK om en möjlig återkomst till klubben.

29-åringen har kontrakt med finska Pelicans även den kommande säsongen men under torsdagskvällen var forwarden på plats i Västerås och kollade på försäsongsmatchen mellan Västerås och Almtuna . Det har väckt spekulationer om att en återkomst är nära.

Nu svarar Lukas Zetterberg om situationen.

– Bollen ligger just nu hos Pelicans i Finland. Det pågår en förhandling och det är vissa saker som måste lösas där först för att det ens ska vara aktuellt att gå vidare med någon annan klubb och för att VIK överhuvudtaget ska kunna vara aktuellt sedan. Nu i kväll var jag bara på Rocklunda och kollade matchen med familjen, käkade och hade trevligt, säger Zetterberg till VLT.

Lukas Zetterberg svarar om en återkomst till Västerås

Pelicans försäsong är också i full gång men Lukas Zetterberg är alltså inte på plats i Finland för att träna med laget. I stället har han varit hemma i Västerås vilket fått ryktet om en hemflytt att ta fart ännu mer.

Forwarden själv menar att det just nu är oklart vad som händer.

– Det kan jag inte kommentera just på grund av att det pågår en förhandling där så det är så det är. Och det är absolut inget klart med VIK utan min agent Joakim Persson fokuserar just nu på den finländska biten så får vi ta tag i vad som händer och sker senare när allt i Finland är klart, säger Zetterberg och tillägger:

– Just nu har jag ingen kontakt med VIK utan vi har haft kontakt tidigare, så vi vet var vi står om det skulle bli aktuellt.

Lukas Zetterberg har Västerås som moderklubb och har tillbringat stora delar av sin karriär i VIK. Han har då gjort över 20 mål och 40 poäng vid två tillfällen i HockeyAllsvenskan . Zetterberg var senast hemma i Sverige säsongen 2024/25 när han spelade i AIK . Totalt har han gjort 217 poäng på 392 allsvenska matcher under sin karriär.