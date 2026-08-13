JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Äntligen är hockeysäsongen igång. Nåja, åtminstone nästan.

Nu har försäsongen startat på riktigt när träningsmatcherna för SHL-lagen satt fart. I Husqvarna Garden möttes HV71 och Frölunda, två lag som har befunnit sig i vitt skilda världar av SHL de senaste åren. Det slutade med en 4-1-seger för göteborgarna sedan Patrik Puistola fullbordat ett hattrick.

Det är bara första träningsmatchen och många av spelarna har inte spelat på flera månader, så hur stora växlar kan man egentligen dra av kvällens match?

Robin Olausson analyserar nu båda lagens trupper efter insatsen i kväll.