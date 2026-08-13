OLAUSSON: Tydliga svagheten – hos båda lagen
Krönikor

OLAUSSON: Tydliga svagheten – hos båda lagen

Publicerad 13 augusti 2026 20:15
Robin Olausson
Robin Olausson
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Frölunda vinner den första träningsmatchen för säsongen mot HV71 med 4-1.
Efteråt synar Robin Olausson båda lagen – och pekar ut bristen som finns hos både HV och Frölunda.

  • Har samma svaghet: "Det ser klent ut"
  • "Då kan det bli ett rejält budkrig"
  • Är Frölundas stjärnor för ensamma?
  • Stora frågetecknet i HV71: "Räcker det för att hålla sig kvar?"

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Äntligen är hockeysäsongen igång. Nåja, åtminstone nästan. 

Nu har försäsongen startat på riktigt när träningsmatcherna för SHL-lagen satt fart. I Husqvarna Garden möttes HV71 och Frölunda, två lag som har befunnit sig i vitt skilda världar av SHL de senaste åren. Det slutade med en 4-1-seger för göteborgarna sedan Patrik Puistola fullbordat ett hattrick. 

Det är bara första träningsmatchen och många av spelarna har inte spelat på flera månader, så hur stora växlar kan man egentligen dra av kvällens match? 

Robin Olausson analyserar nu båda lagens trupper efter insatsen i kväll. 

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Den här artikeln handlar om:

Bosse MeijerLukas RousekSamuel FagemoPatrik PuistolaFilip CederqvistMartin JohnsenLiam Dower NilssonJustin KloosAleksi HeponiemiJacob PetersonHV71SHLOskar OlaussonFrölunda HC