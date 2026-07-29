Alexander Lindelöf flyttar till Danmark.

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2024 lämnade Alexander Lindelöf sin moderklubb Västerås IK och flyttade utomlands för första gången i sin karriär. Han spelade först för franska Rouen säsongen 2024/25 men flyttade förra året till Slovakien för spel i Dukla Michalovce. Där blev det dock endast 16 matcher innan Lindelöf flyttade vidare igen.

Han avslutade förra säsongen i den tjeckiska andraligan där han spelade för HC Baník Sokolov. Där skrev Lindelöf historia som den första nordiska spelaren som någonsin spelat för Baník Sokolov. Han fick ett stort förtroende i klubben och avslutade starkt med tio poäng på 20 matcher. Trots att han bara spelade där under halva säsongen slutade Lindelöf som den näst poängbästa backen i laget.

Alexander Lindelöf lämnade sedan Tjeckien men är nu klar för en ny klubb inför nästa säsong. Under onsdagen presenteras han av Aalborg Pirates i Danmark .

– Jag ser verkligen fram emot att komma till Aalborg. Jag har fått ett mycket positivt intryck av klubben, dess ambitioner och de passionerade fansen. Det verkar vara rätt plats för mig, och jag ser fram emot att träffa mina lagkamrater och bidra till att skapa en stark säsong för Pirates, säger Lindelöf på klubbens hemsida .

Alexander Lindelöf klar för Aalborg Pirates

I Aalborg Pirates blir Lindelöf lagkamrat med svenskarna Edvin Olofsson , Eric Hjorth och Eric Engstrand , som han spelade tillsammans med i Västerås säsongen 2023/24.

– Alexander är en spelare som passar den profil vi har letat efter mycket bra. Han är en erfaren back med stor spelförståelse, bra defensiva egenskaper och förmågan att få igång spelet. Samtidigt är han en stark karaktär som kommer med värdefull erfarenhet från flera olika ligor och kulturer. Vi är övertygade om att han kommer att bli en viktig spelare för oss – både på och utanför isen, säger sportchefen Ronny Larsen.

Alexander Lindelöf är lillebror till Victor Lindelöf som är lagkapten för det svenska fotbollslandslaget och spelar i Premier League för Aston Villa. Lillebror Lindelöf var med och spelade Västerås tillbaka upp till HockeyAllsvenskan 2018 efter deras degradering till Hockeyettan. Efter att ha imponerat i Västerås fick han ett SHL -kontrakt med Brynäs 2019 men lämnade efter endast en säsong. Han spelade sedan för flera allsvenska klubbar och hjälpte bland annat Timrå upp till SHL 2021. Totalt har Alexander Lindelöf spelat 302 matcher i HockeyAllsvenskan för Västerås, Vita Hästen , Timrå och Tingsryd .