Eric Hjorth flyttar till Danmark nästa säsong.

Foto: Johanna Wallen / Bildbyrån.

Finland, Sverige, Kanada, Italien, Tyskland - och nästa säsong Danmark.

Eric Hjorth fortsätter att se världen som hockeyspelare. Backen är nästa säsong klar för Aalborg Pirates och lämnar därmed Lausitzer i tyska andraligan. Det gör att han kommer nästa säsong att spela hockey i ett sjätte land på lika många år.

Göteborgaren kom fram i Frölunda och tog sedan vägen via Linköping och Sarnia Sting i OHL till seniorhockeyn. Efter att ha skrivit på för KalPa och blivit utlånad till diverse IPK i perioder hamnade han sedan i AIK säsongen 21/22. Där blev det 22 matcher innan flyttlasset gick vidare till Vita Hästen. Där fick backen en stor roll och stod för nio poäng på 43 matcher i Hockeyallsvenskan.

Det blev sedan spel i ECHL innan det blev en flytt till Italien. Efter en dryg säsong i Ritten/Renon flyttade han sedan vidare till Tyskland, där han alltså spelade den gångna säsongen.

Eric Hjorth klar för Aalborg Pirates

Och nästa säsong blir det nu spel i Danmark. Där väntar Aalborg Pirates, som också väljer att förlänga kontraktet med Eric Engstrand.

Eric Hjorth är blott 25 år gammal men har alltså hunnit spela i många ligor och länder under sin karriär. Nu väntar nästa utmaning med spel i Aalborg. De vann två titlar i rad 2022 och 2023, sedan dess har det däremot blivit uttåg i semi och kvart. Nästa säsong tränas de av svensken Daniel Johansson, samtidigt som även Heinz Ehlers är assisterande tränare.

Från Hudiksvall har de även värvat målvakten Kristers Steinbergs.