Alexander Lindelöf begav sig ut i Europa efter uppbrottet med Västerås – 29-åringen har spelat i både Frankrike och Slovakien. Nu står det klart att försvararen skriver historia i sin nya klubb HC Banik Sokolov som den första nordiska spelaren någonsin.

– Vi tror att Alex kommer styrka och solidifiera vårat försvar, och samtidigt hjälpa våran produktion, säger huvudtränare Tomáš Mariška till klubbens hemsida.

Alexander Lindelöf i Västerås 2024. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Efter uppbrottet med Västerås lämnade backen Alexander Lindelöf svensk hockey bakom sig för att utforska resten av Europa. Under fjolårssäsongen gjorde 29-åringen sin första säsong utanför Sverige någonsin och spelade med Rouen i den franska högstaligan. Där gjorde han direkt avtryck och noterades för 32 poäng (10+22) på 44 matcher.

Inledningen av den här säsongen har han spenderat i den slovakiska högstaligan tillsammans med HK Dukla Michalovche. Där blev det bara 16 matcher och sex poäng (0+6). Nu står det klart att backen beger sig till Tjeckien för att spela med HC Banik Sokolov i andraligan, där han blir klubbens första nordiska spelare någonsin.

– Vi letade efter en back som skulle stärka konkurrensen på våran backsida, vi letade också främst efter en offensiv back och vi tycker att Alex möter dessa krav. Han har bevisat sig på svensk nivå genom sin skridskoåkning, rörlighet och hans spel med pucken. Han är van vid att spela powerplay, han har ett bra skott och kan läsa spelet. Det var det som lockade oss när vi scoutade honom. Samtidigt så är han en tvåvägsback som inte bara kommer hjälpa oss i offensiven, han har även visat att han klarar av att försvara. Vi tror att Alex kommer styrka och solidifiera vårat försvar, och samtidigt hjälpa våran produktion. Vi räknar med honom i powerplay. Det är på grund av de här anledningarna som vi har värvat honom, säger huvudtränare Tomáš Mariška.

29-åringen har främst spelat i Hockeyallsvenskan under sin karriär och har noterats för 116 poäng (33+83) på 302 matcher i andraligan. Lindelöf hann också med en säsong i SHL innan han lämnade Sverige, det var med Brynäs under säsongen 19/20. Nu blir han den första skandinaviska spelaren någonsin i HC Banik Sokolovs historia.

