Går i pappas fotspår - avslutar spelarkarriären

John Stevens den yngre och äldre.

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I Södertälje SK är Nolan Stevens en återvändande stjärna inför den kommande säsongen. Forwarden var en av Hockeyallsvenskans bästa spelare senast han var i SSK. Till nästa säsong hoppas nu supportrarna på ännu en stark säsong av 30-åringen.

Samtidigt väljer nu storebror John att avsluta sin spelarkarriär.

Han spelade den gångna säsongen i Kiekko-Esbo i Finland där det blev 23 poäng på 48 matcher i grundserien. Det var hans första säsong i Europa - och alltså även hans sista. För från och med nästa säsong kommer forwarden istället att satsa på en tränarkarriär.

John Stevens avslutar karriären

Till hösten kommer 32-åringen att stå i Hartford Wolf Packs bås som assisterande tränare. Därmed går han i pappa Stevens fotspår, som även han heter John. De senaste 20 säsongerna har nämligen John Stevens (den äldre) varit tränare i AHL. Bland annat med huvudtränaruppdrag i Philadelphia Flyers och Los Angeles Kings.

De senaste fyra säsongerna har han varit assisterande tränare i Vegas Golden Knights. På meritlistan finns tre Stanley Cups.