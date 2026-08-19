KARLSSON: 20 saker som KOMMER hända i SHL 2026/2027

Nu är det bara en månad kvar tills dess att SHL-säsongen 2026/2027 drar igång. Nu börjar onekligen pulsen höjas, när vi ser lagen dra igång med sina träningsmatcher också. Men redan med en månad kvar kan jag faktiskt avslöja massor med grejer som kommer hända i SHL nästa säsong.

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