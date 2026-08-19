KARLSSON: 20 saker som KOMMER hända i SHL 2026/2027
SHL

KARLSSON: 20 saker som KOMMER hända i SHL 2026/2027

Publicerad 19 augusti 2026 12:30
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Med en månad kvar till nedsläpp förutspår Måns Karlsson 20 mer eller mindre djärva saker han tror kommer hända i SHL, 2026/2027.

  • Han får sparken först.
  • Tränarna som ryker ihop.
  • De hamnar hos storsatsande allsvenska lagen.
  • Han vinner skytteligan respektive poängligan.
  • Han blir förste import som får sparken.
  • Så går det för stjärnhemvändarna.
  • Han återvänder från Nordamerika.
  • CHOCKEN: Tv4 sänder Frölunda en lördagseftermiddag.

Nu är det bara en månad kvar tills dess att SHL-säsongen 2026/2027 drar igång. Nu börjar onekligen pulsen höjas, när vi ser lagen dra igång med sina träningsmatcher också. Men redan med en månad kvar kan jag faktiskt avslöja massor med grejer som kommer hända i SHL nästa säsong.

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