Lindelöf på marknaden − lämnar sin klubb

Alexander Lindelöf blir tillgänglig på marknaden inför nästa säsong.

29-åringen blir avtackad av HC Baník Sokolov i Tjeckien.

Alexander Lindelöf får leta en ny klubb till nästa säsong. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Efter att ha spelat över 300 matcher i HockeyAllsvenskan valde backen Alexander Lindelöf att lämna för spel utomlands 2024. Han flyttade först till franska Rouen under säsongen 2024/25 och till årets säsong valde han spel i Slovakien där han skrev på för HK Dukla Michalovce.

Halvvägs in på säsongen gick Lindelöf dock skilda vägar med Dukla Michalovce och han flyttade sedan i stället till HC Banik Sokolov i den tjeckiska andraligan i december. Han blev då den första nordiska spelaren i Banik Sokolovs historia. Där fick han ett stort förtroende och stod för tio poäng på 20 matcher. Trots att han bara spelade där under halva säsongen slutade Lindelöf som den näst poängbästa backen i laget.

Nu står det däremot klart att det inte blir någon fortsättning i klubben för Alexander Lindelöf. 29-årnigen blir avtackad av Banik Sokolov tillsammans med två andra importspelare.

− Alla dessa spelare bidrog till att vi kunde uppnå det grundläggande målet (att rädda kontraktet) den här säsongen och vi är skyldiga dem ett stort tack för deras arbete med oss. Vi önskar alla spelare lycka till i sina framtida karriärer, säger klubbens huvudtränare Tomáš Mariška i ett uttalande på deras hemsida.

Alexander Lindelöf blir klubblös inför 2026/27

Alexander Lindelöf får därmed leta efter en ny klubbadress till nästa säsong. Samtidigt står det också klart att den förre allsvenske backen August Nilsson också lämnar sin klubb HC Poruba 2011 sedan klubben blivit degraderade från den tjeckiska andraligan.

Alexander Lindelöf, som är lillebror till lagkaptenen för det svenska herrfotbollslandslaget Victor Lindelöf, har Västerås IK som moderklubb. Han var bland annat med och spelade VIK tillbaka upp till HockeyAllsvenskan 2018 efter deras degradering till Hockeyettan. Efter att ha imponerat i Västerås fick han ett SHL-kontrakt med Brynäs 2019 men lämnade efter endast en säsong. Han spelade sedan för flera allsvenska klubbar och hjälpte bland annat Timrå upp till SHL 2021. Totalt har Lindelöf spelat 302 matcher i HockeyAllsvenskan för Västerås, Vita Hästen, Timrå och Tingsryd.

Source: Alexander Lindelöf @ Elite Prospects