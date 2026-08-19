HV71 letar ersättare: "Vi har pengar"

HV71 letar nyförvärv inför SHL-premiären.

Foto: Oscar Wallin / Bildbyrån.

HV71 har tappat både Noah Philp, som valde att avsluta sin karriär, och Niklas Hansson, som är långtidsskadad. Det gör att klubben står inför ett prekärt läge med en månad kvar till säsongsstart. De letar nu förstärkning både framåt och på backsidan.

Det på en marknad som är allt annat än snäll.

Flera svenska lag letar förgäves efter en spelare som ska kunna göra skillnad. Men det finns inte många namn tillgängliga, och de som finns tillgängliga kommer att bli dyra. För HV71 blir det nu därför ett intensivt jobb för att sätta premiärtruppen.

– Vi har pengar i kassan för att fylla på laget om vi behöver, dessutom har vi pengarna som skulle lagts på Philp som kan läggas på hans ersättare, säger Johan Hult till JP-sporten.

HV71 letar nyförvärv

Just nu har HV71 sju friska backar på kontrakt, men då räknar vi in både Karl Annborn och Malte Gustafsson som är juniorer. Duon riskerar också att försvinna ett par veckor i december när det är dags för Junior-VM.

På forwardssidan har de nu 13 namn men har alltså förlorat en av sina tilltänkta toppspelare i Noah Philp. Samtidigt vill de sluta kasta pengar runt sig. De senaste åren har HV71 haft högst lönebudget i SHL, men ändå fått kvala tre år i rad.

– Vi har inte fått till oss att vi måste spara en massa pengar. Samtidigt kan vi såklart inte bara köra på och ha flera miljoner högre budget än alla andra SHL-lag varje år. Det är inte hållbart en längre tid, säger Hult.