Tinus Luc Koblar gjorde stor succé i hockey-VM.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Efter en genombrottssäsong i Leksands IF valde Tinus Luc Koblar att skriva på för Rögle BK inför den kommande säsongen. I Hockey-VM gjorde han sedan stor succé och stod för nio poäng på tio matcher som U19-spelare. Det när Norge också gick hela vägen till en historisk bronsmedalj.

Toronto Maple Leafs blev då föga förvånande imponerade över centerns framfart och valde att skriva kontrakt med honom. Nu kan norrmannen också vara förlorad för Rögle innan han ens hunnit SHL-debutera för klubben. För det väntar nu två träningsmatcher för 19-åringen innan han åker över till Nordamerika.

Där kommer han att vara med på klubbens main camp, med sikte på en plats i NHL-laget till hösten.

– Jättekul och spännande. Jag vet ju vad jag fått för information av Toronto, kring vad de tycker och tror… jag har ett stort mål att ta en plats där. Det är vad jag siktar på, säger han till HD-sporten.

Tinus Luc Koblar kan vara förlorad för Rögle

Rögle får helt enkelt vänta och se om Tinus Luc Koblar kommer tillbaka till klubben eller inte. Klart är åtminstone att det kan dröja innan ett besked kommer. Om han tar sig långt på campen kan det dröja till oktober innan de får veta om talangen kommer tillbaka till klubben eller inte.

Toronto draftade honom som spelare nummer 64 i NHL-draften för ett år sedan.

– Toronto tror att jag ska lyckas ta en plats, med sättet jag spelade på förra säsongen och vad jag gjorde i VM. Det är därför jag åker över till main camp också.