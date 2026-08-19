Kent Norberg letar vidare efter en toppback.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Under gårdagen spelade Timrå IK sin tredje försäsongsmatch, och inkasserade då sin första förlust. Mot Örebro blev det 5-2 till närkingarna. I Sportbladets sändning gästade också sportchef Kent Norberg studion, och berättade då om jakten på en ny back.

Sedan Alfons Freij lämnade klubben har det nämligen blivit en vakant plats i laguppställningen. Något de har en dryg månad på sig att fylla innan SHL-säsongen drar igång. I går berättade då "Nubben" om att de varit nära ett nyförvärv.

– Vi trodde att vi var nära någonting och sen så blev det inte så. Men det är min vardag, jag är ganska van. Vi trodde att det skulle passa med den spelaren, men så blev det inte, säger sportchefen till ST-sporten.

Timrås backjakt går vidare

Timrå är heller inte själva om att leta efter en ny back. Även HV71 är på jakt sedan Niklas Hansson blivit långtidsskadad. Medelpadingarna har nu sju backar under kontrakt men letar efter en toppback.

Efter gårdagens nej tack går nu sökandet vidare.

– Det var bara den här spelaren vi kommit så långt med. Men vi har ögonen öppna och försöker hitta något vi tror på, säger Kent Norberg.