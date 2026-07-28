Blev ersatt i MoDo - gör ny flytt

Edvin Olofsson i MoDo.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

"Vi letar bara efter backar och forwards" var det Edvin Olofsson fick höra från MoDo Hockey:s sportchef Henrik Gradin inför deadline för övergångar i mitten av februari. Strax därefter blev Jakob Hellsten klar från Leksand, och plötsligt befann sig Olofsson i slovakiska HC Presov.

– Det är klart att jag blev väldigt besviken när beskedet kom, sa 28-åringen då om det hela.

Nu står det klart att burväktaren även fortsätter sin karriär utomlands. Det när danska Aalborg Pirates går ut med värvningen inför 2026/27. Där blir Olofsson lagkamrat med Eric Hjorth och Eric Engstrand, men också målvaktskollega till Hudiksvalls tidigare succétalang Kristers Steinbergs.

– Edvin är en erfaren målvakt som kommer att komplettera Kristers Steinberg mycket väl. Han utstrålar lugn i målet, har stor erfarenhet och ger oss en stark konkurrenssituation på målvaktspositionen. Vi känner oss väldigt väl täckta med de två målvakterna, säger sportchefen Ronny Larsen på lagets sajt.