Zach Werenski öppnar upp efter sommarens trejdrykten.

Foto: Bildbyrån/USA TODAY Sports (Montage)

Under sommaren har det varit flitiga spekulationer om Zach Werenski och hans framtid i Columbus Blue Jackets.

I slutet av juni kom först rykten om att Werenski skulle sätta sig ner med general managern Don Waddell för att diskutera sin framtid i klubben. Werenski sades då vilja söka sig till ett vinnande lag och uppgavs kunna lämna Columbus.

Sedan kom det nya uppgifter om att Werenski hade nobbat en trejd till Dallas Stars. Strax efteråt satte stjärnbacken själv stopp för flyttryktena och deklarerade att han skulle stanna i Columbus, varpå klubbens GM Don Waddell skickade en pik till media .

Nu öppnar Zach Werenski upp om situationen och hur han upplevde stormen kring ryktesspridningen.

– Jag försökte ta reda på vad det var som hände. Det var galet. Jag vill inte prata om exakt hur alla diskussioner såg ut men jag har hela tiden varit transparent och ärlig med att det är här jag vill spela, säger Werenski till media på plats i Nationwide Arena .

Zach Werenski öppnar upp: "Det eskalerade"

Enligt 29-åringen är han inställd på att stanna i Columbus Blue Jackets. Werenski menar att han inte vet var ryktena om en trejd kom ifrån.

– Det var en tuff vecka när allt hände. Jag tycker att det misstolkades lite och jag hade ingen del i det. Folk får väl sin information från någonstans, men det var verkligen inte från mig. Det enda som är viktigt är vad jag och Don (Waddell, GM) har diskuterat. Vi har haft väldigt bra samtal ända sedan säsongens slut och Don har också pratat med min agent. Sedan stack det iväg och eskalerade till en grad som varken jag eller Don hade kunnat förutse. Det är så jag känner kring det hela.

Zach Werenski har två år kvar på sitt kontrakt där han tjänar drygt 9,5 miljoner dollar, cirka 91 miljoner kronor, per säsong. Han skulle kunna skriva ett nytt kontrakt från och med nästa år och nu öppnar Werenski också för att förlänga sitt avtal med Columbus Blue Jackets.

– Jag tror att alla vet hur mycket jag älskar den här staden och vilken betydelse den har för mig. Jag skulle inte ha några invändningar mot att stanna här ännu längre. Jag vill se att vi gör framsteg och tar oss till slutspel. Vi måste bli en vinnande förening och höja standarden. Det börjar med mig och jag kommer göra allt för att vara en bättre spelare och ledare i år. Förhoppningsvis kan det bidra till att jag blir kvar här även i framtiden, säger han.

Har vunnit OS-guld och VM-guld

Zach Werenski har utvecklats till en av NHL:s bästa backar de senaste säsongerna. I fjol stod han för 82 poäng på 81 matcher, kom tvåa i backarnas poängliga och var finalist till Norris Trophy. Den här säsongen gjorde Werenski 81 poäng på 75 matcher vilket gjorde att han också vann Norris som den bästa backen i NHL för första gången.

Werenski har spelat för Columbus Blue Jackets under hela sin karriär sedan han draftades av klubben som åttonde spelare 2015. Totalt har Werenski gjort 465 poäng på 642 NHL-matcher över tio säsonger i Columbus. Han har dock inte spelat slutspel med klubben sedan säsongen 2019/20.

Internationellt var Zach Werenski med och vann OS -guld med USA tidigare i år, där han spelade fram till Jack Hughes avgörande mål i OS-finalen mot Kanada. Stjärnbacken vann också VM -guld med USA i Stockholm samt vann poängligan i 4 Nations Face-Off 2025.