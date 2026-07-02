Norris-vinnaren stoppar flyttryktena – stannar i Columbus

Zach Werenski blir kvar i Columbus – trots allt. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Zach Werenskis namn har figurerat flitigt i bytesrykten sedan han vann Norris Trophy – men nu ser det ut som att stjärnbacken blir kvar i Columbus Blue Jackets.

I ett uttalande som publicerades av klubben på sociala medier under gårdagen förklarar Werenski att han vill stanna i Columbus efter flera öppna samtal med general managern Don Waddell.

– Don och jag har haft en väldigt öppen och ärlig dialog sedan säsongen tog slut. Helst hade det här inte blivit en så offentlig historia, men det är den värld vi lever i och enligt mig blåstes allt upp alldeles för mycket. Jag vill vinna och jag vill göra det i Columbus, säger Werenski.

Zach Werenski backar: "Helt överens"

Den 28-årige backen berättar att beslutet vuxit fram efter diskussioner med familjen.

– Efter att ha funderat på det här och pratat igenom allt med min fru och min familj vill vi vara i Columbus. Det har varit mitt hem de senaste tio åren och jag har alltid varit stolt över att vara en Blue Jacket. Vi har NHL:s bästa fans. Jag älskar mina lagkamrater och våra tränare, och jag ser fram emot att göra allt jag kan för att ta oss tillbaka till slutspelet och kämpa om Stanley Cup. Don och jag är helt överens om den målsättningen och ser fram emot vad som väntar.

Werenski blev den första spelaren i Blue Jackets historia att vinna Norris Trophy som NHL:s bästa back. Han besegrade Rasmus Dahlin och Colorado Avalanche-stjärnan Cale Makar i omröstningen.

Han följde dessutom upp fjolårets succésäsong med ytterligare en poängstark grundserie. Werenski noterades för 22 mål och 59 assist, totalt 81 poäng, vilket gjorde honom till NHL:s näst poängbästa back bakom Edmonton Oilers Evan Bouchard. Han ledde också alla NHL-backar i antal skott på mål (260), snittade 1,08 poäng per match och spelade i genomsnitt 26.37 minuter per match – näst mest i ligan.

Att Columbus inte gärna ville byta bort sin franchiseback var därför ingen hemlighet.

Werenski stoppade trejd till Dallas Stars

I klubbens uttalande berättar Don Waddell att Werenski tidigare under våren varit osäker på sin framtid i organisationen.

– Tidigare i våras träffades Zach och jag för att diskutera hans framtid i Blue Jackets efter det nuvarande kontraktet. Han sa då att han inte visste om han ville stanna eller gå vidare. Vi kom överens om att jag kunde undersöka marknaden och att jag skulle presentera eventuella alternativ för honom.

Werenski kopplades därefter samman med flera klubbar och uppges bland annat ha stoppat en bytesaffär till Dallas Stars genom sin bytesklausul.

Men efter ytterligare samtal med familjen ändrade han sig.

– Efter en tid och diskussioner med sin familj meddelade Zach att han inte ville lämna Columbus. Han har investerat mycket i den här organisationen och efter att ha varit nära de senaste två säsongerna är hans mål att vinna här och ta laget tillbaka till slutspelet. Våra mål är desamma – att vinna nu, ta oss tillbaka till Stanley Cup-slutspelet och vinna Stanley Cup. Vi är väldigt glada över att Zach kommer att fortsätta vara en viktig del av vår organisation och vårt samhälle, säger Waddell.