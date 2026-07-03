Pikar media efter turerna kring stjärnan: "Mycket spekulationer"

Don Waddell öppnar upp om turerna kring Zach Werenski och trejdspekulationerna. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Det såg ut som att Zach Werenski var på väg bort från Columbus Blue Jackets.

Klubben hade kommit överens med Dallas Stars om en bytesaffär , men den stoppades i sista stund när Werenski utnyttjade sin no move-klausul och tackade nej till flytten.

Nu berättar Blue Jackets general manager Don Waddell för The Athletic att den 29-årige backstjärnan varit tydlig med att han vill fortsätta sin karriär i Columbus.

– När det var dags att fatta ett beslut gjorde han det väldigt klart, både direkt och passionerat, att han ville vara en Blue Jacket. Han har varit här i tio år och vill stanna. Det var musik i mina öron, säger Waddell.

Zach Werenski omnämnd i många trejdrykten

Under de senaste veckorna har det förekommit omfattande spekulationer om relationen mellan Werenski och klubbledningen. Waddell menar dock att parterna hela tiden varit överens om målsättningen. Han menar i stället att media dragit upp allt bortom rimliga proportioner.

– Det har inte förekommit några missförstånd mellan mig, honom och hans agent (Judd Moldaver), säger Waddell.

– När medierna – och det är inget ont om medierna – blir inblandade uppstår det ibland mycket spekulationer om vad som egentligen pågår. Jag har träffat Zach flera gånger och pratat med hans agent väldigt många gånger. Det har aldrig varit så att vi har varit på olika sidor eller arbetat mot varandra.

Positiva samtal – Werenski vill stanna

Efter att affären stoppats hölls ett möte mellan Werenski, Waddell och tidigare lagkaptenen Rick Nash, numera ansvarig för spelarutveckling i organisationen. Enligt Waddell var samtalet mycket positivt och Werenski betonade återigen att han vill stanna och leda Blue Jackets tillbaka till Stanley Cup-slutspelet.

Samtidigt står klubben inför ett viktigt år. Werenskis nuvarande kontrakt löper till och med säsongen 2027/28, och först nästa sommar kan parterna börja förhandla om en förlängning.

Blue Jackets har förstärkt truppen inför kommande säsong, bland annat genom att hämta in ryske forwarden Valerij Nitjusjkin från Colorado Avalanche. Men efter flera år utanför slutspelet är pressen stor på organisationen att börja leverera resultat – både för att behålla sin största stjärna och för att ta nästa steg i lagbygget.