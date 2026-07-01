Uppgifter: Stoppade jätteaffär - skulle bytas mot OS-backen

Zach Werenski stoppade en trejd till Dallas. Foto: Bildbyrån.

Zach Werenski vann efter den senaste säsongen sin första Norris Trophy. Av allt att döma blir det emellertid ingen fortsättning i det Columbus Blue Jackets, som han tillbringat hela sin karriär i och gjort en bit över 600 matcher för.

Werenski tycks vara helt inställd på en trejd, och igår tycktes Columbus vara överens med Dallas Stars om en enorm affär som bland annat skulle ta den kanadensiske OS-backen Thomas Harley i motsatt riktning. Det rapporterar The Fourth Periods David Pagnotta.

Men Werenski, som har en no trade-klausul, stoppade bytesaffären.

Därför nobbade Werenski Dallas

Den amerikanske superstjärnan ville inte bytas bort till Dallas, utan ska föredra att stanna i den östra konferensen. Det uppger bland annat TSN:s Darren Dreger.

Enligt insidern Pierre LeBrun hoppas Werenski istället på en trejd till Tampa Bay Lightning eller Toronto Maple Leafs. Framför allt sägs Tampa Bay vara sugna på att byta till sig Norris-vinnaren. Ett annat lag som, av David Pagnotta, nämns som ett troligt alternativ är Philadelphia Flyers.

Zach Werenski var med och vann OS-guld med USA, Han vann poängligan i 4-nations och gjorde den senaste NHL-säsongen 81 poäng på 75 matcher från sin backplats. Han har ett kontrakt värt drygt 9,5 miljoner dollar per säsong, som sträcker sig till 2028.