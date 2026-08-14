PANELEN: Så borde Björklöven använda Robin Kovács

Senaste gången Björklöven spelade i högsta serien var säsongen 2000/01 och så långt tillbaka som 1987 vann klubben sitt hittills enda SM-guld. Nu, efter en lång och brokig resa med bland annat spel i Division 1 efter ekonomiskt trubbel, är Umeå-klubben tillbaka i finrummet. Men hur står sig dagens Björklöven till övriga lag i SHL?

Hockeysverige.se lät tidigare Björklöven-spelaren och världsmästaren, Mikael Andersson, TV4:s Fredrik Söderström och hockeysverige.se:s Robin Olausson och Simon Eld fundera kring klubbens återkomst i SHL.