PANELEN: Så borde Björklöven använda Robin Kovács
SHL

PANELEN: Så borde Björklöven använda Robin Kovács

Publicerad 14 augusti 2026 15:30
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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Björklöven är tillbaka i SHL efter en 25 år lång väntan.
Här svarar panelen på hur "Löven" kommer att färga i högstaligan.

  • Nycklarna för att slippa kval: "Måste hitta balansen"
  • Experten: "Björklöven kan mycket väl undvika två sista platserna"
  • Hyllningen till nyförvärvet: "MVP-kandidat i ligan"
  • Så kommer det gå för Robin Kovács.
  • "Magnus Bogren kommer tämja Kovács"

Senaste gången Björklöven spelade i högsta serien var säsongen 2000/01 och så långt tillbaka som 1987 vann klubben sitt hittills enda SM-guld. Nu, efter en lång och brokig resa med bland annat spel i Division 1 efter ekonomiskt trubbel, är Umeå-klubben tillbaka i finrummet. Men hur står sig dagens Björklöven till övriga lag i SHL?

Hockeysverige.se lät tidigare Björklöven-spelaren och världsmästaren, Mikael Andersson, TV4:s Fredrik Söderström och hockeysverige.se:s Robin Olausson och Simon Eld fundera kring klubbens återkomst i SHL.

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Den här artikeln handlar om:

Redaktionens ValLucas WallmarkIF BjörklövenRobin Kovács