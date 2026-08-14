Kasimir Kaskisuo har hittat sin nya klubb.

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Förra året öppnade den tidigare Leksandsmålvakten Kasimir Kaskisuo först för att återvända till Europa innan han blev klar för Utah Grizzlies i ECHL . Där vaktade han dock endast kassen i en enda match, där han höll nollan, innan Kaskisuo fick sin vilja igenom.

Han flyttade nämligen hem till Finland igen och skrev på för JoKP i finska andraligan Mestis . Där kom Kaskisuo att vakta kassen i 15 matcher med 88,4 i räddningsprocent och 2,85 insläppta mål per match. Det blev dock ingen fortsättning hemma i Finland och 32-åringen har därefter gått utan klubb.

Nu har dock Kasimir Kaskisuo gjort klart med en ny klubb inför nästa säsong.

Han återvänder till Nordamerika och är återigen klar för spel i farmarligans farmarliga, ECHL. Där skriver han på ett kontrakt med Wheeling Nailers som gäller för den kommande säsongen 2026/27.

Kasimir Kaskisuo spelade två år i Leksand

32-åringen är känd i Sverige för sin tid i SHL med Leksands IF. Han flyttade till Leksand 2021 och var en toppmålvakt under sin första säsong i klubben. Han vaktade kassen i 46 matcher, flest av alla målvakter i SHL säsongen 2021/22, och hade en räddningsprocent på 91,0 samt 2,64 insläppta mål per match. Säsongen därpå hade Kaskisuo det sedan tufft och blev utkonkurrerad av Mantas Armalis . Det blev endast 14 matcher under säsongen 2022/23 med 88,0 i rädningsprocent och 3,30 GAA för keepern innan han lämnade Leksand.

Under sin karriär har Kasimir Kaskisuo noterats för två NHL -matcher, en med Toronto Maple Leafs och en med Nashville Predators . Han har även spelat 108 AHL -matcher och 47 matcher i ECHL under totalt åtta säsonger i den nordamerikanska proffshockeyn.