Förra året öppnade den tidigare Leksandsmålvakten Kasimir Kaskisuo först för att återvända till Europa innan han blev klar för Utah Grizzlies i ECHL. Där vaktade han dock endast kassen i en enda match, där han höll nollan, innan Kaskisuo fick sin vilja igenom.
Han flyttade nämligen hem till Finland igen och skrev på för JoKP i finska andraligan Mestis. Där kom Kaskisuo att vakta kassen i 15 matcher med 88,4 i räddningsprocent och 2,85 insläppta mål per match. Det blev dock ingen fortsättning hemma i Finland och 32-åringen har därefter gått utan klubb.
Nu har dock Kasimir Kaskisuo gjort klart med en ny klubb inför nästa säsong.
Han återvänder till Nordamerika och är återigen klar för spel i farmarligans farmarliga, ECHL. Där skriver han på ett kontrakt med Wheeling Nailers som gäller för den kommande säsongen 2026/27.
Kasimir Kaskisuo spelade två år i Leksand
32-åringen är känd i Sverige för sin tid i SHL med Leksands IF. Han flyttade till Leksand 2021 och var en toppmålvakt under sin första säsong i klubben. Han vaktade kassen i 46 matcher, flest av alla målvakter i SHL säsongen 2021/22, och hade en räddningsprocent på 91,0 samt 2,64 insläppta mål per match. Säsongen därpå hade Kaskisuo det sedan tufft och blev utkonkurrerad av Mantas Armalis. Det blev endast 14 matcher under säsongen 2022/23 med 88,0 i rädningsprocent och 3,30 GAA för keepern innan han lämnade Leksand.
Under sin karriär har Kasimir Kaskisuo noterats för två NHL-matcher, en med Toronto Maple Leafs och en med Nashville Predators. Han har även spelat 108 AHL-matcher och 47 matcher i ECHL under totalt åtta säsonger i den nordamerikanska proffshockeyn.