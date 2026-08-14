Poängkungen klar för comeback

Jesper Ylivainio är tillbaka i Hockeyettan igen.

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För några år sedan var Jesper Ylivainio en toppspelare som öste in poäng i Hockeyettan och även var uppe och spelade i HockeyAllsvenskan . För två år sedan valde han dock att ta ett kliv tillbaka och blev klar för Bodens IK i Division 3.

Där var Ylivainio lagets överlägsne poängkung med hela 68 poäng på 18 matcher när klubben gick upp till Division 2. I tvåan stod forwarden sedan för 35 poäng på 18 matcher förra säsongen.

Nu är Jesper Ylivainio tillbaka i Hockeyettan igen.

Han skriver på ett kontrakt med nykomlingen Asplöven Hockey och återvänder således till Haparanda. Han spelade tidigare i Asplöven under säsongen 2016/17 och är nu tillbaka efter tio år på annat håll i sin karriär.

"Den rutinerade spetsforwarden kommer tillbaka för att bidra med erfarenhet, kvalitet och framförallt poäng i offensiven", skriver klubben via Instagram .

Jesper Ylivaino har öst in poäng i Hockeyettan

Jesper Ylivainio kommer från Övertorneå och spelade i Luleå som junior. Han flyttade sedan till Asplöven 2016 men efter en säsong bytte han till Boden där genombrottet kom. Ylivainio var en av seriens bästa spelare med 25 mål och 54 poäng på 46 matcher i Boden säsongen 2018/19.

Några år senare blev Ylivainio en av hjältarna när Troja-Ljungby gick upp till HockeyAllsvenskan 2022. Han följde med Troja upp men missade nästan hela säsongen på grund av skada. Säsongen 2022/23 stod Ylivainio för ytterligare en stark säsong med 51 poäng på lika många matcher i Piteå .

Totalt har Jesper Ylivainio gjort 213 poäng på 243 matcher i Hockeyettan. Han har även spelat 35 matcher i HockeyAllsvenskan för Mora , Troja-Ljungby och Tingsryd .