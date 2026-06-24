Zach Werenski kan lämna Columbus Blue Jackets.

Foto: Alamy (Montage)

USA vann OS -guld i februari och flera av de tongivande spelarna från guldlaget har sedan begärt trejder i NHL. Quinn Hughes ville bort från Vancouver Canucks och trejdades till Minnesota Wild redan innan OS. Brady Tkachuk tvingade sig bort från Ottawa Senators och blev nyligen bortbytt till Florida Panthers. Samtidigt har också Dylan Larkin krävt en trejd från Detroit Red Wings och väntar på att det blir klart med en ny destination.

Nu uppges ytterligare en av USA:s guldhjältar överväga sin framtid.

Zach Werenski har utvecklats till en av NHL:s bästa backar de senaste säsongerna. I fjol stod han för 82 poäng på 81 matcher, kom tvåa i backarnas poängliga och var finalist till Norris Trophy. Den här säsongen gjorde Werenski 81 poäng på 75 matcher och nu vann han också Norris som den bästa backen i NHL 2025/26.

Hans Columbus Blue Jackets är däremot långt ifrån att ens utmana om en slutspelsplats i NHL. Werenski har därmed inte spelat i Stanley Cup-slutspelet sedan säsongen 2019/20.

Zach Werenski kan lämna Columbus Blue Jackets

Nu uppger Sportsnets insider Elliotte Friedman att Zach Werenski ska sätta sig med Columbus Blue Jackets efter helgens NHL-draft för att diskutera hans framtid i klubben. Det ryktas då att Werenski skulle kunna kräva att få lämna Columbus i jakten på att komma till ett mer konkurrenskraftigt lag, likt hur hans lagkamrater från USA har gjort. Än är det dock oklart om Werenski verkligen kommer att lämna Columbus eller inte.

Zach Werenski har två år kvar på sitt kontrakt där han tjänar drygt 9,5 miljoner dollar per säsong. Han skulle kunna skriva ett nytt avtal från och med första juli 2027.

De senaste åren har Zach Werenski verkligen utmärkt sig internationellt med sina prestationer för USA. Han blev poängkung i 4 Nations Face Off förra året där han gjorde sex poäng på fyra matcher när USA förlorade mot Kanada i finalen. Han var sedan också med och spelade Hockey-VM där han ledde USA till ett historiskt VM-guld och Werenski prisades som mästerskapets bästa back.

Tidigare i år stod Werenski för sex poäng på sex matcher under OS. Han spelade då fram till Jack Hughes avgörande mål i finalen när USA tog revansch mot Kanada och vann OS-guld.

Zach Werenski har spelat för Columbus Blue Jackets under hela sin karriär sedan han draftades av klubben som åttonde spelare 2015. Totalt har Werenski gjort 465 poäng på 642 NHL-matcher över tio säsonger i Columbus.