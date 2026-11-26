William Nylander får inte längre plats i Torontos toppformation i powerplay. Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Det börjar äntligen ljusna för Toronto Maple Leafs. Men när laget nu försöker resa sig efter en förnedrande förlustsvit har en ny konflikt blossat upp – och den här gången är William Nylander inblandad.

Efter nio raka förluster lyckades Toronto till slut bryta mardrömssviten genom att besegra New York Islanders med 4–2 i måndags. Dessutom närmar sig Kirill Martjenko en comeback. Den ryske forwarden, som missat de senaste tolv matcherna med en underkroppsskada, var tillbaka på isen under onsdagens träning och kan vara aktuell för fredagens bortamöte med Boston Bruins.

Men Martjenkos återkomst har också skapat rubriker av helt andra skäl.

Under torsdagens träning tog ryssen plats i Torontos första powerplayuppställning. Det innebar att någon annan fick lämna – och tränaren Jim Hiller valde högst oväntat att peta William Nylander.

I stället för svensken bildar Marchenko nu powerplayformation tillsammans med Auston Matthews, John Tavares och Gavin Mckenna.

Ett beslut som inte föll i god jord hos den svenske stjärnan.

När Nylander mötte medierna efter torsdagens träning fick han frågor om petningen. Han gjorde då ingen hemlighet av sitt missnöje med tränarens beslut.

– Jag sa till honom att jag inte höll med om det, men det är okej, sade Nylander.

Nylander en av lagets främsta poängplockare

Att just Nylander får lämna den första powerplayformationen är anmärkningsvärt. Svensken är tvåa i Torontos interna poängliga med 25 poäng på 26 matcher. Han är dessutom tvåa i laget när det gäller poäng i numerärt överläge, med nio powerplaypoäng.

Samtidigt har det funnits ett växande tryck från både supportrar och medier på att låta Gavin McKenna, förstavalet i NHL-draften 2026, behålla sin plats i den första uppställningen. Hiller tycks ha lyssnat på den kritiken – men priset blev att Nylander fick kliva åt sidan.

En möjlig förklaring är att tränaren anser att Nylander och McKenna har alltför likartade egenskaper för att spela tillsammans i samma powerplayformation.

Efter fredagens bortamatch mot Boston väntar Pittsburgh Penguins på lördag för Toronto, som därmed avslutar sin tre matcher långa bortaturné.