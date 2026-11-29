Oscar Lundin och Västerås IK går skilda vägar.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Det var under den allsvenska premiärveckan som Västerås IK valde att bredda och förstärka sin backsida genom att värva Oscar Lundin som närmast kom från spel i Hockeyettan med Mariestad .

Lundin tog direkt en ordinarie plats i Västerås under början av säsongen men därefter har backen fått mindre och mindre istid i VIK-tröjan. Den senaste tiden har 25-åringen då också varit utanför truppen.

Oscar Lundin och Västerås går skilda vägar

Nu meddelar Västerås IK att parterna har kommit överens om att bryta kontraktet. Oscar Lundin lämnar därmed VIK direkt. Det blev endast 0+1 på 15 matcher i klubben för Lundin.

– Vi har gemensamt kommit fram till att avsluta avtalet då vi inte kan erbjuda Oscar den speltid som han behöver. Vi vill tacka honom för hans tid hos oss och önskar honom lycka till framöver, säger sportchef Peter Popovic.

Har Djurgården som moderklubb

Oscar Lundin är född i Stockholm och har Djurgårdens IF som moderklubb. Han spelade sedan i Leksands IF som junior men har därefter tillbringat i princip hela sin seniorkarriär i Hockeyettan. Säsongen 2023/24 fick Lundin dock göra åtta matcher i HockeyAllsvenskan med Djurgården och nu blev det alltså 15 matcher för Västerås.

På Hockeyettan-nivå har Lundin spelat för Tyersö/Hanviken , Kristianstad , Väsby och Mariestad. Det var efter flytten till Mariestad förra året som Oscar Lundin fick sitt rejäla genombrott. Han var då en toppback i Hockeyettan med sina 30 poäng på 36 matcher

Det återstår att se var Oscar Lundin väljer att fortsätta sin hockeykarriär.