Simon Edvinsson jagas av flera lag innan deadlinen.

Foto: Ryan Sun/AP Photo/Alamy

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Snart kommer Simon Edvinsson-soppan sannolikt att nå sitt slut.

Svensken har varit i en kontraktstvist med Detroit Red Wings en längre tid sedan han blivit restricted free agents. Eftersom Detroit inte hade en general manager under lång tid hölls inga förhandlingar mellan parterna och samtalen bröt sedan samman helt vilket nu gör att allt pekar på att svensken kommer att trejdas till en ny NHL-klubb. Han uppges nämligen vägra att stanna i Detroit och söker en trejd till varje pris.

Edvinssons deadline för att skriva på ett nytt NHL-kontrakt är vid 23:00 på tisdag 1 december. Om Edvinsson inte har skrivit på ett avtal innan dess kommer han inte tillåtas att spela i NHL under den nuvarande säsongen 2026/27. Med bara ett par dygn kvar till deadline intensifieras nu läget.

Klubbarna pekas ut – de gör upp om Simon Edvinsson

I Sportsnets segment "Saturday Headlines" går insidern Elliotte Friedman nu igenom det senaste kring svensken. Han uppger att lag som Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, Carolina Hurricanes och St. Louis Blues alla finns med i jakten för att få till en trejd innan deadline.

Enligt Friedman är det dock San Jose Sharks och Anaheim Ducks som har stuckit ut som de hetaste alternativen för Simon Edvinsson.

– Båda lagen har dock uppenbarligen haft svårt att få till en affär. Anaheims situation är speciell, de har indikerat att Mintyukov behöver vara en del av ett byte så att de kan frigöra lön och en plats i laget. Det har varit ett hinder som lagen inte har kunnat ta sig igenom, säger Elliotte Friedman.

Nu uppger insidern också att ett nytt lag har seglat upp som en stark kandidat, nämligen Utah Mammoth.

– Edvinsson har haft zoom-möten och haft konversationer med flera lag. Ett av lagen som nyligen har klivit in i diskussionen är Utah. De har försökt prata med honom tidigare men då var han inte säker. Nu har han redan antingen pratat med Utah eller kommer att prata med Utah, så vi får se vad som händer där, säger Friedman.

Detroit Red Wings kräver dyrt pris

Detroit Red Wings ska dock ha ett dyrt pris för att släppa Edvinsson – och uppges då till och med kunna vilja ha ett större utbyte än vad de fick i Dylan Larkin-trejden i början av veckan.

– Priset som Detroit kräver är minst en topptalang samt en stark spelare som kan bidra direkt plus ytterligare tillgångar, säger Elliotte Friedman.