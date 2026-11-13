Fräna kritiken mot William Nylander: "Patetiskt och sorgligt"

William Nylander får svidande kritik i Toronto just nu. Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

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Nysatsningen under John Chayka och Mats Sundins ledning har kommit av sig. Toronto Maple Leafs är inne i en brant nedförsbacken med fem raka förluster och betydligt fler frågetecken än utropstecken.

Då har William Nylander i vanlig ordning hamnat under lupp.

Efter en succéartad inledning på säsongen, där han vräkte in mål och poäng, har han blivit allt mer anonym. Kritiken har heller inte låtit vänta på sig. Härom dagen ställde den tidigare Toronto-spelaren Jay Rosehill frågan om Maple Leafs inte är bättre utan sin svenska stjärna just nu.

– Jag är rätt trött på att kritisera honom, men när han är minus fyra och inte tar några skott eller gör någonting och han ska vara din superstjärna, då är det patetiskt och sorgligt, sade Rosehill i Leafs Morning Take efter 3–6-förlusten mot Colorado Avalanche tidigare i veckan.

– Man måste ställa sig frågan om han skadar mer än hjälper laget just nu.

Blir Auston Matthews kvar i Toronto Maple Leafs?

I podcasten All In Hockey frågar sig Mike Helber och Uffe Bodin om den svidande kritiken är befogad eller inte.

– Han kan göra saker som inte många kan och är antagligen Sveriges skickligaste spelare när man ser till vad han är kapabel till, säger Helber. Men när det inte fungerar för honom är det många som tycker att hans kroppsspråk är lojt, att han är lat och att han inte gör jobbet. Jag tror inte att han uppfattar det så, men det är så folk runt omkring ser på det och det är så den konflikten uppstår.

Nylander har 22 poäng (11+11) på 21 matcher och trendar rent offensivt mot en av sina bästa NHL-säsonger. Men det är inte tillräckligt när förlustkolumnen överväger vinstkolumnen.

– Är kritiken berättigad, frågar sig Helber. Om de inte vinner och han har en framstående position i det laget, då är det inte lätt att spela i Toronto som är den kanske tuffaste marknaden i hela NHL med all bevakning.

Bodin undrar om lagets kapten och superstjärna Auston Matthews har en framtid i Maple Leafs. Han har ytterligare ett år kvar på kontraktet innan han kan bli unrestricted free agent. Finns det rent av en risk att klubben tvingas trejda honom efter den här säsongen om laget missar slutspel?

– Med tanke på hur amerikanska spelare har försvunnit till höger och vänster så undrar jag.... Det är nog ett längre kontrakt med honom eller en rebuild som finns på bordet för Leafs, säger han.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.