Kommer William Nylander till slut lämna Toronto?

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"Nylander dödar det här laget just nu", sa TSN:s Bryan Hayes när han han tidigare i veckan blev nästa i raden att rikta en stor del av kritiken kring Toronto Maple Leafs mot den svenske stjärnan.

Nu, när Leafs har sju raka förluster, växer också spekulationerna kring framtiden för honom och lagets andra storstjärnor.

I sin podcast 32 Thoughts lyfter Elliotte Friedman fram den avgörande skillnaden mellan hur klubben skulle behöva hantera Auston Matthews respektive William Nylander om ledningen vill be spelarna att häva sina no movement-klausuler. Medan Friedman beskriver Matthews som lugn och pragmatisk, menar han att Nylander är betydligt mer svårhanterlig.

– Matthews tror jag är lite annorlunda. Han är lugn och praktisk. Jag tror att de vet vart det här är på väg om det inte blir bättre. Nylander är lite mer envis. Han har mycket stolthet, och en sak jag vet från andra som har haft med honom att göra i organisationen är att om han känner sig orättvist behandlad är det väldigt svårt att få honom att ändra sig, säger Friedman i podden.

Insidern fortsätter:

– Så om Toronto hamnar i ett läge där de vill vända sig till honom för att fråga om han kan tänka sig att häva sin klausul, får de inte göra det på ett sätt som får honom att känna sig uthängd eller förödmjukad. De måste vara försiktiga med det.

Klausulen ger Nylander all makt

William Nylander är inne på den tredje säsongen av sitt åttaårskontrakt värt 92 miljoner dollar (lönetaksträff på 11,5 miljoner dollar per säsong). Eftersom avtalet innehåller en fullständig no movement-klausul har svensken allt i sina egna händer. Toronto kan inte trejda honom utan hans godkännande, och han har dessutom full kontroll över vilka klubbar som kan bli aktuella.

Hittills under säsongen har 30-åringen noterats för 22 poäng (11+11) på 23 matcher, men precis som för resten av laget har produktionen dippat under senare tid. Det har cirkulerat rykten om att general managern John Chayka, som offentligt har stöttat tränaren Jim Hiller, redan ska ha bett Nylander att häva sin klausul. Det är dock obekräftade uppgifter som Friedman inte kommenterar.

Enligt Friedman pekar ingenting på att en trejd är nära, men han menar att sättet Toronto agerar under de kommande veckorna kan bli avgörande längre fram. Skadar man relationen till William Nylander kan den bli svår att reparera.