William Nylander får ta emot massiv kritik i Toronto just nu. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN & Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

Toronto Maple Leafs säsong kan vara på väg ned i diket – redan i november. Efter sex raka förluster hemma i Scotiabank Centre har laget sjunkit som en sten i Eastern Conference och ligger nu hela nio poäng från Florida Panthers som har den sista wild card-platsen, inför nattens bortamöte med Chicago Blackhawks.

Det är med andra ord stor press på laget, som förväntades bli bättre efter den ombyggnation som nye general managern John Chayka tillsammans med president Mats Sundin initierade under sommaren.

Den spelare som får hårdast kritik av media i Toronto just nu är otvivelaktigt William Nylander. Svensken hade en lysande start på säsongen med nio mål och 19 poäng på sina 15 första matcher. I november har det gått betydligt tyngre med tre poäng (2+1) på sju matcher – och bara ett mål under de sex hemmamatcherna laget just spelat.

"Det värsta jag sett från William Nylander"

När TSN:s ankare Bryan Hayes får frågan vem han ser som ansvarig för Maple Leafs kollaps är han inte sen att peka ut Nylander.

– När man bara lyckas göra nio mål på sex hemmamatcher är det offensiven som skapar de största problemen. Och om jag ska vara specifik tittar jag på en spelare: William Nylander, säger han i Harvey's Hot Takes hos TSN .

– William Nylander dödar det här laget just nu, han har det riktigt tungt. Han hade en poäng på sex hemmamatcher, en poäng! Fem-mot-fem blir han krossad i varenda match. Det här är det värsta jag har sett från honom, inklusive hans rookiesäsong. Jag har aldrig sett honom uppe i molnen på det här sättet.

Hayes utvecklar också varför han singlar ut just Nylander på det här sättet.

– Det är för att jag vet vad han är kapabel till. Han skulle kunna göra tio, tolv, till och med femton poäng under en sådan här period. Det är inte att förvänta sig för mycket av en spelare som William Nylander.

Alarmerande siffror

Kritiken mot Nylander backas även upp av den underliggande statistiken. Den tidigare NHL-målvakten Stephen Valiquette, som driver statistikföretaget Clear Sight Analytics, presenterar alarmerande siffror kring 30-åringens spel den här säsongen.

När han tittat på farliga målchanser för och emot på alla Torontos forwards har Nylander den klart värsta minusstatistiken av samtliga. Svensken ligger på –3.42, vilket kan sättas i kontrast med kaptenen och superstjärnan Auston Matthews som är bäst med sina +5.12.

Maple Leafs coach Jim Hiller har varit diplomatisk i sina uttalanden kring Nylander, men konstaterat att han kan spela bättre. Ungefär samma budskap presenterade GM Chayka när han möte media på måndagen.

– Han är en elitspelare och vi förväntar oss att han spelar därefter, var Chaykas kommentar till The Athletic om svensken.

William Nylander har trots den senaste tidens brist på produktion fortfarande samlat ihop 22 poäng (11+11) på 22 matcher och är med det den fjärde bästa svensken i NHL. Bara Leo Carlsson (27) samt Filip Forsberg och Elias Pettersson (båda 23) har fler poäng så här långt.

William Nylander senaste fem matcherna