Bosse Meijer utgick med en skada i gårdagens match.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

I går kom ett tufft besked för Juniorkronorna då MoDo bekräftade att Elton Hermansson skadades i fredagens vinst mot Almtuna. Han beräknas då vara borta till årsskiftet. Enligt uppgifter har talangen brutit armen vilket gör att han missar JVM nästa månad.

Nu riskerar Juniorkronorna att drabbas av ett nytt bakslag inför JVM, där förbundskaptenen Magnus Hävelid ska ta ut sin trupp på fredag nästa vecka, 4 december.

Bosse Meijer utgick skadad: "Det tog illa"

17-årige Bosse Meijer har imponerat stort i Frölunda under hösten och rankas högt inför nästa års NHL-draft . Han väntas därför få en nyckelroll för Sverige under JVM. Men i går klev Meijer av med en skada. Han fick en tackling i SHL -matchen mot Växjö och utgick i smärtor redan under första perioden.

Bosse Meijer återvände inte till spel i matchen och efteråt gav tränaren Robert Ohlsson ett dystert besked om talangen.

– Det är inget bra. Han haltar fram här på kryckor. Det kommer inte lösa sig på en vecka, så det är inget bra, säger Ohlsson till Göteborgs-Posten och fortsätter:

– Det tog illa på nedre delen av kroppen. Det är olyckligt, men jag har inte sett situationen i efterhand. Jag får kolla på den.

Oro för Juniorkronorna inför JVM

Nu finns risken att även Meijer tvingas lämna återbud till JVM om skadan skulle visa sig vara av det allvarligare slaget. Robert Ohlsson vågar dock inte ge något besked än.

– Det vet jag inte. Jag vet inte omfattningen av den och han ska undersökas till veckan. Men han har fått en skada, säger Frölundatränaren.

Bosse Meijer har tagit en ordinarie plats i Frölunda under årets säsong och spelat till sig ett SHL-kontrakt . Meijer har då gjort fem mål och tio poäng på 23 matcher vilket är klart bäst av alla U19-spelare ligan samt gör att han ligger trea i juniorernas poängliga.

Tidigare i år var Bosse Meijer en tongivande spelare för Småkronorna som gick hela vägen och vann guld på U18-VM. Meijer gjorde då åtta poäng på sju matcher på vägen till guldet vilket var näst bäst i laget bakom just Elton Hermansson som nu missar JVM. Det återstår att se om samma öde nu väntar för Meijer.