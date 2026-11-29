Tiden är här när det spelats tillräckligt mycket hockey för att trender ska kunna skönjas och brister brutalt avslöjas. Med andra ord, tiden när klubbar börjar känna ett behov av att förändra på tränarposition är här.

I veckan fick vi se både Vita Hästen och Hanviken skrida till verket. Hästen genom att entlediga Jesper Kemi och ersätta honom med återvändande avancemangstränaren Per Hånberg och Hanviken genom att lite mer modest skruva på sin ledarstab genom att sparka assisterande tränaren Ola Östergren och välkomna Dennis Santesson tillbaka i den rollen.

Var och hur återstår förstås att se, men vi kan nog vara ganska säkra på att fler förändringar kommer det bli. Men hur ser faunan egentligen ut för de klubbar som kommer vilja skruva på sina ledarstaber och hitta nya tränare?

Tillåt mig reflektera över några alternativ på tränarmarknaden som säkert skulle kunna få ett samtal eller två från desperata Hockeyettan-klubbar.

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