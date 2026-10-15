William Eklund har opererats efter skadan.

Foto: NHL/Skärmdump

Det var i förra veckans match mot Philadelphia Flyers som William Eklund klev av skadad efter en tackling av backen Simon Benoit. "Lill-Fimpens" fot slog i sargen och vred sig i samband med tacklingen. Eklund var därmed i stora smärtor och fick hjälpas av isen, ut i omklädningsrummet, utan att lägga någon vikt på vänsterbenet.

Strax efter skadan meddelade Ottawa Senators tränare Travis Green kort att Eklund skulle "bli borta en längre tid" . Enligt Green skulle svensken inte behöva opereras till följd av skadan. Därefter kom ett första besked att Eklund väntades missa minst två månaders spel för Ottawa.

Nu har dock den officiella skadedomen kommit, rapporterar Bruce Garrioch på Ottawa Sun .

William Eklund har opererats – kan bli borta resten av året

Ottawa hoppades att det "bara" skulle röra sig om en kraftig stukning i foten. Det har dock sedan visat sig att William Eklund har slitit av en sena i fotleden. Därmed har han tvingats till operation för att reparera senan i vänsterfoten. Svensken bedöms då vara borta i tio till tolv veckor. Han kom därmed vara tillbaka kring jul, som tidigast, men i värsta fall kan Eklund få vänta till januari innan en comeback kan bli aktuell.

Eklund har redan missat tre matcher för Ottawa och riskerar nu att missa ytterligare 30-40 matcher beroende på när han kan vara tillbaka i spel igen. William Eklund missar då även båda matcherna mot Chicago Blackhawks i Tyskland, som en del av NHL Global Series, 18 och 20 december. Totalt ser Eklund alltså ut att missa nästan halva grundserien till följd av skadan.

William Eklund trejdades från San Jose Sharks till Ottawa Senators under sommaren. Haningesonen hade sedan inlett med 1+1 på fyra matcher i sin nya klubb men tvingas nu alltså till rehabilitering efter nattens skada.

Innan trejden hade Eklund gjort 163 poäng på 252 matcher för San Jose Sharks. Hans bästa NHL-säsong var 2024/25 när Eklund noterades för 58 poäng på 77 matcher.