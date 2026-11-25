Oscar Dahlgren i Mora.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Det har gått över en vecka sedan Södertälje SK valde att sparka Andreas Johansson. Nu är det Nicklas Grossmann som har huvudansvaret med Fredric Andersson som sin sidekick. Huruvida klubben kommer att värva en ny huvudtränare eller gå med duon återstår att se.

Nu rapporterar i alla fall Expressen att SSK har börjat se sig om efter en ny tränare.

Ett namn på den listan uppger tidningen är Oscar Dahlgren. 35-åringen gör sin andra raka säsong som huvudtränare i Mora IK. Det är hans första uppdrag på seniornivå efter att tidigare ha coachat SDE, AIK och Örebro Hockey på juniornivå.

Oscar Dahlgren aktuell för Södertälje

I Mora blev det första säsongen i klubben en tiondeplats och play-in. Den här säsongen ligger laget på en niondeplats samtidigt som de också brottas med stora ekonomiska problem.

Oscar Dahlgren har kontrakt med Mora även över den kommande säsongen. Med tanke på de ekonomiska problemen i klubben kan det däremot bli aktuellt om Södertälje bestämmer sig för att köpa loss honom.