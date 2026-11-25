Harrison Blaisdell lämnar Sverige.

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Harrison Blaisdell var en av tre nordamerikanska nyförvärv från BIK Karlskoga inför säsongen. En riktningsförändring från BIK som sällan blickat mot Nordamerika när man värvat spelare det senaste årtiondet.

Blaisdells tid i Karlskoga blev dock ingen succé. Kanadensaren som skulle bli en ledande poängspelare svarade endast för 0-5 på 16 matcher, innan han bröt kontraktet i samförstånd med klubben under tisdagen.

– Harrison kom till oss med höga förväntningar både utifrån och på sig själv. Han känner att han inte har levt upp till sin nivå och väljer därför att avsluta sitt kontrakt i samförstånd med oss, sa sportchef Torsten Yngvesson till klubbens hemsida.

Blaisdell klar för ny klubb

Nu rapporterar KT-Kuriren att Harrison Blaisdell är klar för en ny klubb. Torsten Yngvesson hintade i en intervju med tidningen att forwarden förmodligen blir kvar i Europa i framtiden, och det ser han också ut att bli.

Enligt uppgifterna är han klar för spel i den tyska andraligan och Weiden Blue Devils.