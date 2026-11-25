Tyler Angle ser ut att missa fredagens match.

Foto: BILDBYRÅN

Leksands IF är spellediga under onsdagens allsvenskan omgång. Tur är kanske det. För laget saknar flera tunga namn den här veckan. Dels är Carter Berger och Åke Stakkestad utanför laget på grund av skador, dels åkte man på en ny skadesmäll under onsdagens träningspass.

Centern Tyler Angle tvingades kliva av ispasset och tvingades iväg för undersökning.

– Han kände av det lite innan, men han var med och tränade fram tills igår. Sen fick han en ny smäll igår som gjorde att han klev av. Han har varit i väg och kikat upp det där för att få svar. Mer än så kan jag inte säga just nu, säger Niklas Persson

Ahnelöv nära spel

Samtidigt meddelar Persson att Berger och Stakkestad snart kan vara tillbaka i spel igen. Den förstnämnde har gått gipsad i närtid, men ska enligt Persson inte var långt ifrån spel trots allt. De båda ska kunna vara tillbaka i spel i nästa vecka.

Dessutom finns möjlighet att nyförvärvet Jonas Ahnelöv gör comeback redan på fredag.

– Vi ska känna lite med Jonas efter i dag och imorgon. Hur han själv känner sig. Sedan är det så klart att vi måste ha in honom framåt, säger Niklas Persson.