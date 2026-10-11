Prognosen: Så länge blir William Eklund borta

Ottawas Travis Green och William Eklund.

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Det var i mötet mellan Ottawa Senators och Philadelphia Flyers, natten till fredag, som William Eklund skrek ut sin smärta.

Matchen hade knappt börjat, men den svenske NHL-forwarden föll ihop på isen, och inom kort blev det tydligt att han inte heller kunde lägga någon vikt på vänsterbenet. Upprinnelsen var en tackling från Flyers Simon Benoit där ”Lill-Fimpen” olyckligt smällt vänsterfoten i sargen, och till slut hjälptes han av isen, och ut i omklädningsrummet.

Det första beskedet, från tränaren Travis Green, var att Eklund blir borta "en längre tid", men nu kommer en ytterligare uppdatering.

Det är Senators-reporterna Bruce Garrioch som skriver att NHL-klubben placerat Eklund på "injured reserve"-listan, samtidigt som han kommer med en prognos. Snacket i NHL ska vara att svensken kan bli borta från spel i mer än två månader med en skada på fotleden.

Travis Green har tidigare bekräftat att Eklund inte behöver genomgå någon operation, men smällen blir tung för hans Ottawa Senators, som alltså kan behöva klara sig utan en av sina toppforwards i åtta veckor. I sådana fall kan en återkomst ske strax innan jul, kanske inför mötet med Chicago Blackhawks i Tyskland 18 och 20 december.

Burakovsky debuterade – på Eklunds plats



Samtidigt har Ottawa Senators precis fått tillbaka en annan av sina svenskar i spel.

När Nashville Predators 3–2-besegrades natten till söndag gjorde nämligen André Burakovsky sin debut i tröjan. Det efter att trejdats in från Chicago Blackhawks i juni, och saknats i de första fyra matcher med en "ospecificerad åkomma."

Burakovsky tog direkt plats i toppkedjan intill Tim Stutzle och Drake Batherson, där Eklund startat inför fredagsnattens olyckliga skadesmäll. André stannade på 11:44 i istid.