William Eklund blir borta länge efter nattens skada.

Foto: Keito Newman/The Canadian Press/Alamy

I natt var olyckan framme för William Eklund.

I hemmamatchen mot Philadelphia Flyers klev "Lill-Fimpen" av skadad efter en olycklig situation . Det var Simon Benoit i Flyers som satte in en tackling nere i sarghörnet och Eklund brakade då in i sargen. Svenskens fot fastnar då på ett obehagligt sätt och 23-åringen skrek ut sin smärta på isen. Han fick sedan hjälpas av isen utav lagkamraterna och lade ingen viktig på vänsterbenet när han tog sig ut i omklädningsrummet.

Efter nattens match hade Ottawa ingen uppdatering om svensken men nu kommer ett första besked om William Eklunds status.

William Eklund missar brödrakampen i NHL – blir borta länge

Ottawa Senators huvudtränare Travis Green säger att Eklund kommer att bli borta "en längre tid", dock finns ingen exakt prognos för tillfället. Svensken väntas dock inte operera foten till följd av skadan. Enligt Green förväntar sig Ottawa också att Eklund ska komma tillbaka och kunna spela för laget igen någon gång senare under NHL-säsongen.

Nästa vecka skulle William Eklund ha fått möta sin lillebror Victor Eklund i NHL när Ottawa Senators ställdes mot New York Islanders. Nu verkar dock brödrakampen dröja då storebror Eklund missar mötet på grund av skadan.

William Eklund trejdades från San Jose Sharks till Ottawa Senators under sommaren. Haningesonen hade sedan inlett med 1+1 på fyra matcher i sin nya klubb men tvingas nu alltså till rehabilitering efter nattens skada.

Innan trejden hade Eklund gjort 163 poäng på 252 matcher för San Jose Sharks. Hans bästa NHL-säsong var 2024/25 när Eklund noterades för 58 poäng på 77 matcher.