Eklunds mardröm – skrek ut sin smärta

William Eklund hjälptes av i smärta.

Foto: X (skärmbild/montage).

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Om en vecka ställs lillebrors New York Islanders mot storebrors Ottawa Senators, men frågan är om vi verkligen får se både ”Lill-Fimpen” och ”Mini-Fimpen” på isen.

Nattens 2–1-match mellan Senators och Philadelphia Flyers hade knappt börjat när William Eklund blev liggandes på isen. Flyers Simon Benoit hade satt in en tackling nere i ena hörnet, och den 23-årige svensken skrek ut sin smärta. Det var inte tal om att lägga vikt på vänsterbenet, och av lagkamraterna fick Eklund hjälp av isen.

På reprisen kunde man sedan se hur ”Lill-Fimpen”, olyckligt, smällt vänsterfoten i sargen, precis innan tacklingen. Den svenske 50-poängsspelaren i NHL, som trejdats in från San Jose Sharks, stannade på 1:24 i istid. Hur länge han nu blir borta återstår att se.

– Det var en olycklig skada men jag har ingen uppdatering om honom, säger coachen Travis Green på sin presskonferensen.

Linus Ullmark, som fått en bra start på säsongen, räddade 28 av 29 puckar för Ottawa och säkrade därmed segern.

Ottawa Senators – Philadelphia Flyers: 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

Ottawa: Cousins, Yakemchuk.

Philadelphia: Michkov.