Hampus Sylvegård tog Nybro till en historisk sjätteplats i Hockeyallsvenskan förra året.

Foto: BILDBYRÅN

Det var många som höjde på ögonbrynen när Nybro Vikings IF valde att gå skilda vägar med Hampus Sylvegård efter den resultatmässiga succén förra säsongen. Klubben slutade på en sjätteplats i grundserien i Hockeyallsvenskan och gick direkt till kvartsfinal där det blev respass mot BIK Karlskoga. Det bästa sportsliga resultatet i klubbens historia.

Nybro var tydliga i sin kommunikation: Anledningen berodde inte på sportsliga resultat, utan på missnöje med ledarskapet och bristande samsyn på klubbens väg framåt.

Ett beslut som där och då kom som en chock för Sylvegård.

– Vi gjorde väl det bästa resultatet någonsin i Hockeyallsvenskan i alla fall. Jag kände väl att vi hade något bra på gång och fortsätta bygga vidare på. Det är klart att det svider, men samtidigt har man lärt sig otroligt mycket av det. Jag känner att jag är en bättre människa men också en bättre ledare nu.

– Sen kan jag fortfarande tycka det är märkligt, men det får jag ju tycka. Samtidigt har jag gått vidare nu, och känner inte att jag vill lägga energi på det. Någonstans hoppas jag att resultatet talar sitt tydliga språk och att man gjorde någonting bra förra året.

Avskedet från Nybro kom som en överraskning för Sylvegård.

Foto: BILDBYRÃ N

Bekräftar intresse från SHL

Trots sina blott 30 år har Hampus Sylvegård redan en uppflyttning från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan med Vimmerby HC, samt en historisk sjätte plats med Nybro på meritlistan.

Sedan avskedet från Nybro har han fått intresse från flera klubbar. Framför allt under sommaren.

– Jag pratade med vissa klubbar, både SHL och allsvenska klubbar och även någon utländsk klubb. Men det blev inget riktigt konkret. Sedan dess har man väl hört en del, men det har mest varit spekulationer och inget konkret.

Blir intresset ett bevis på att du gjort någonting bra? Att det gett ringar på vattnet?

– Ja, det är klart jag känner att jag gjorde något bra. Hela organisationen och tränarteamet åstadkom någonting bra tillsammans. Vi vände på en tuff säsong, med ekonomiska bekymmer. Vi var till och med tvungna att sälja spelare. Ändå hamnade vi på sjätte plats. Man känner en stolthet och man känner sig nöjd. Jag känner att jag kan titta mig själv i spegeln och känna att jag gjorde mitt.

Vad gör du idag?

– Jag spenderar mycket tid och kollar hockey i sin helhet väldigt mycket såklart. Jag har också varit runt en del och besökt andra verksamheter och klubbar och träffat mycket folk. Försöka se hur andra jobbar, lära mig lite av det och hämta inspiration.

Förra säsongens fina säsong med Nybro har gett Hampus Sylvegård blodad tand, och det råder inga tvivel om att han vill tillbaka in i hetluften.

– Överlag vill jag tillbaka. Jag vill jobba med hockey och känner att jag har otroligt hög energi och vill studsa tillbaka in i branschen. Någonstans med säsongen jag gjorde så kände jag verkligen att det var roligt, och tyckte jag hade någonting bra på gång. Jag vill in igen, sedan i vilken roll är jag ganska öppen för.