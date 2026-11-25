Lubos Horky öppnar för en förlängning med Rögle.

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Den tjeckiska forwarden Lubos Horky kom till Rögle BK i slutet av säsongen 2024/25 och har kontrakt som går ut efter denna säsongen. Tillsammans med Dennis Everberg och Fredrik Olofsson har han bildat den poängfarligaste kedjan hos Rögle i år och ligger delad sexa i SHL:s skytteliga.

En förlänging med Rögle är inte omöjligt.

– Min agent är i kontakt med Rögle. De pratar absolut om ett nytt kontrakt och en eventuell fortsättning här. Jag tror att det kan bli bestämt hur situationen utvecklas under de närmaste dagarna, säger 29-åringen till HD.

Pratar med tjeckiska klubbar också

Horky är dock inte hemlig med att han pratar med klubblag i Tjeckien också inför nästa säsong. Hans moderklubb är det tjeckiska laget Brno och de pratar han med varje år berättar han. Det finns även intresse från andra tjeckiska klubbar.

– Min agent tittar just nu på alla möjligheter, både här och i Tjeckien. Vi utvärderar helt enkelt information om vem som skulle vara intresserad och hur kontrakten eventuellt skulle kunna se ut. Och som jag sa tidigare: det kan avgöras under de kommande dagarna.

Om det är lockande att flytta hem till Tjeckien och spela kan inte Horky svara på. Han förklarar att han kommer vilja spela där, men vet inte när.

Sportchefen: "Kan tänka oss en framtid tillsammans

Horky har verkligen satt avtryck i Rögle och sportchef Hampus Sjöström förklarar hans syn på en förlängning med Horky.

– Han har haft en väldigt fin start på säsongen och är en uppskattad lagkamrat. Vi kan nog tänka oss en framtid tillsammans, men den diskussionen får vara mellan oss fram till att vi har något att säga om det, säger han.

Elva poäng har det blivit på 18 matcher för Horky denna säsongen.