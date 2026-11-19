Edvinsson har inte velat ta risken med offer sheets.

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Tidigare i veckan uppgav NHL-insidern Elliotte Friedman att Simon Edvinsson är öppen för spel i Sverige. Men då endast om han och Detroit Red Wings inte kan lösa den utdragna situation som stoppat spel hittills under 2026/27.

Skulle Edvinsson inte skriva på något nytt avtal innan den 1 december så kommer han nämligen inte att kunna spela i NHL den här säsongen.

– Han ska vara beredd att spela i Sverige, säger människor jag har pratat med i Sverige. Så stark är hans vilja i det här, men vi får se vad som händer, s Friedman i en intervju med NHL Network i helgen.

Nu kommer nya uppgifter som pekar på tåget gått för Detroit att säkra upp backen på ett nytt kontrakt.

Vill inte ge Detroit möjligheten att matcha budet

Det är Sportsnet som menar att flera NHL-klubbar hört sig för gällande ett så kallat offer sheet (kontraktsförslag till en restricted free agent) i ett försök att få ett slut på dödläget. Edvinsson har dock INTE valt att gå vidare med dessa eftersom han inte vill ge Detroit möjligheten att matcha budet och därmed bli kvar i organisationen.

– Han skulle älska att ha ett kontrakt och spela, men han vill inte längre spela i Detroit, och det vore risken med ett offer sheet, säger en källa enligt sajten.

När Anaheim Ducks i somras valde att matcha Philadelphia Flyers offer sheet till Leo Carlsson blev man det tionde laget att matcha ett sheet under lönetakseran. Endast fyra andra har inte blivit det under den tiden.

Då sista dagen närmar sig menar också Sportsnet att det Detroit kan få tillbaka i en trejd troligen blir sämre och sämre ju närmre vi kommer. Andra lag vill inte riskera att trejda till sig en spelare som inte är tillgänglig för att spela matcher, om förhandlingarna drar ut på tiden, förbi deadline.