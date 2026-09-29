NHL

Låst läge för svensken – får inte träna med laget

Publicerad 29 september 2026 12:36
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
Redaktör
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Med dagar kvar till premiären mot New York Rangers är Detroit Red Wings och Simon Edvinsson ännu inte överens om ett nytt avtal. Nu har svensken blivit av med sin plats i omklädningsrummet – och får inte längre träna med laget.

Simon Edvinsson.
Simon Edvinsson.
Foto: Karl DeBlaker/AP/Alamy

Trots att Simon Edvinsson inte har ett kontrakt med Detroit Red Wings dök svensken upp på NHL-klubbens träningsläger inför säsongen. När lägret nu är till ända och NHL-säsongen står för dörren blir det emellertid andra bud.

Det är alltjämt ett låst läge i förhandlingarna mellan Edvinsson och Red Wings – och nu får svensken flytta ut från NHL-klubbens omklädningsrum. Vidare kommer svensken inte att få träna med laget förrän ett nytt kontrakt är påskrivet.

– Från och med i dag (läs: i går) så tränar Simon inte längre med laget. Klubben kommer att fortsätta samtalen med Simon och hans representanter, säger general managern Shawn Horcoff i ett uttalande enligt The Athletics reporter Max Bultman.

Spelar en nyckelroll i Detroit

Detroit har uppgetts vilja skriva ett bro-kontrakt med Edvinsson, efter att hans entry level-kontrakt löpte ut i somras. I helgen rapporterade insidern Pierre LeBrun att parterna skulle prata på nytt under söndagen för att försöka hitta en lösning innan säsongspremiären, men något nytt kontrakt är i skrivande stund inte klart.

23-årige Edvinsson noterades för 25 poäng (9+16) på 72 matcher och snittade näst mest istid i Red Wings förra säsongen med sina 22 minuter och 21 sekunder i istid per match. Bara storstjärnan Moritz Seider (25:40) spelade mer, och producerade fler poäng bland lagets backar, än Edvinsson förra säsongen.

Source: Simon Edvinsson @ Elite Prospects

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