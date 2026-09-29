Låst läge för svensken – får inte träna med laget

Simon Edvinsson.

Foto: Karl DeBlaker/AP/Alamy

Trots att Simon Edvinsson inte har ett kontrakt med Detroit Red Wings dök svensken upp på NHL -klubbens träningsläger inför säsongen . När lägret nu är till ända och NHL-säsongen står för dörren blir det emellertid andra bud.

Det är alltjämt ett låst läge i förhandlingarna mellan Edvinsson och Red Wings – och nu får svensken flytta ut från NHL-klubbens omklädningsrum. Vidare kommer svensken inte att få träna med laget förrän ett nytt kontrakt är påskrivet.

– Från och med i dag (läs: i går) så tränar Simon inte längre med laget. Klubben kommer att fortsätta samtalen med Simon och hans representanter, säger general managern Shawn Horcoff i ett uttalande enligt The Athletics reporter Max Bultman .

Spelar en nyckelroll i Detroit

Detroit har uppgetts vilja skriva ett bro-kontrakt med Edvinsson, efter att hans entry level-kontrakt löpte ut i somras. I helgen rapporterade insidern Pierre LeBrun att parterna skulle prata på nytt under söndagen för att försöka hitta en lösning innan säsongspremiären, men något nytt kontrakt är i skrivande stund inte klart.

23-årige Edvinsson noterades för 25 poäng (9+16) på 72 matcher och snittade näst mest istid i Red Wings förra säsongen med sina 22 minuter och 21 sekunder i istid per match. Bara storstjärnan Moritz Seider (25:40) spelade mer, och producerade fler poäng bland lagets backar, än Edvinsson förra säsongen.